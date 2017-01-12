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Туризм
Туризм

Ангелкова: возвращение в Болгарию туристов РФ стало значимым итогом 2016 г

18:0912.01.2017
(обновлено: 09:02 13.01.2017)
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Пляж в районе Солнечного Берега в Болгарии
© РИА Новости. Ирина Нехорошкина

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Возвращением в Болгарию российских туристов, которые являются одной из наиболее важных составляющих для туристического сектора страны, был ознаменован 2016 год, сообщила в интервью РИА Новости исполняющая обязанности министра туризма Болгарии Николина Ангелкова.

Она рассказала, что прошедший 2016 год стал беспрецедентным в истории болгарского туризма, и добавила, что информация, полученная от Национального института статистики (НСИ) Болгарии, подтверждает тенденцию роста в этом секторе в течение всего года.

© Фото: Министерство туризма Болгарии
И.о. Министра туризма Болгарии Николина Ангелкова

Возвращение российских туристов

Ангелкова заявила, что лето 2016 года Болгария провела с самыми высокими показателями за всю историю туризма страны, и выразила надежду, что за зимний сезон они повысятся. "В активные месяцы, июнь-сентябрь, Болгария встретила более 5 миллионов иностранных граждан, что более чем на 18% превышает показатели за аналогичный период 2015 года", — сказала чиновник.

"В течение этого периода нашу страну посетили почти 490 тысяч российских туристов (четвертое место среди всех генерирующих рынков болгарского туризма). Но это всего лишь статистика с мест размещения, располагающих более чем 10 местами. Если прибавить к ним всех российских граждан, прибывающих в Болгарию — в собственное жилье, в гости и прочее, то мы увидим, что рост составляет около 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — рассказала она.

"В целом я могу сказать, что этот год ознаменовал и возвращение в Болгарию российских туристов, которые являются одними из наиболее важных для болгарского туристического сектора. Надеюсь, что эта тенденция будет продолжаться и в предстоящем зимнем сезоне, и в 2017 году", — сказала и.о. министра.

Она рассказала, что два года назад правительство Болгарии поверило в потенциал туристического сектора страны и определило его национальным приоритетом.

"Одним из наиболее важных для нас приоритетов было именно возвращение российских туристов в Болгарию, поскольку, как вы знаете, в 2015 году был отмечен их спад. Именно поэтому и благодаря созданию самостоятельного министерства туризма было дано начало болгарскому туристическому представительству в Москве. Могу сказать, что через него мы имеем постоянный контакт с российским бизнесом, а красноречивой оценкой этого сотрудничества было его принятие в качестве ассоциированного члена Ассоциации российских туроператоров", — сказала Ангелкова.

Глава министерства уточнила, что важный шаг в двусторонних отношениях Болгарии и России был сделан в ходе визита руководителя Федерального агентства по туризму России Олега Сафонова в Софию в январе 2016 года, когда был подписан протокол о сотрудничестве в сфере туризма между странами.

Она добавила, что в феврале 2016 года в Москве был проведен совместный российско-болгарский круглый стол с участием туристических фирм и отраслевых организаций, когда были намечены конкретные меры по стимулированию двусторонних контактов. "В рамках этого визита состоялось и мое выступление в Государственной думе РФ, целью которого было представление возможностей Болгарии как круглогодичного туристического направления. Этот жест был исключительно важным для нас", — сообщила и.о. министра.

Кафе в болгарском Несебре
© РИА Новости. Ирина Нехорошкина
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Упрощение визовых процедур

Ангелкова подчеркнула, что с первого дня существования министерство туризма последовательно работает совместно с министерством иностранных дел Болгарии по вопросу упрощения визовых процедур между Болгарией и РФ для ряда категорий российских туристов.

"Благодаря этому российским гражданам выдаются краткосрочные двукратные или многократные визы с целью организованного туризма. Те из них, которые не посещали нашу страну, имеют право на краткосрочные двукратные или многократные визы с целью частного посещения сроком действия до одного года, а лица, которые пользовались болгарскими визами, — сроком действия до трех лет. Российские граждане, которые владеют недвижимостью у нас, также имеют право на облегчения", — рассказала чиновник.

Ангелкова добавила, что "малолетние и несовершеннолетние граждане РФ также пользуются визовыми облегчениями". "Те из них, которые желают посетить Болгарию с целью туризма или организованного молодежного лагеря (обучение, спорт, культурный обмен), получают бесплатные краткосрочные многократные визы сроком действия до пяти лет. Одногодичные двукратные или многократные туристические визы получают и лица с ограниченными возможностями", — отметила она.

"Параллельно мы продолжаем активно работать для обеспечения безопасности российских туристов и облегчения транспортных связей. С 1 февраля 2016 года начал работать единый номер телефона в нашем министерстве, по которому российские граждане получают актуальную информацию о возможностях туризма в Болгарии. Позвонив по номеру +359 700 20 991, граждане могут обратиться с просьбой об оказании содействия и при возникновении проблемы. Мы начали работу с Болгарской и Русской православной церковью в целях стимулирования паломнического туризма", — сказала Ангелкова.

Чем Болгария привлекательна для россиян

Глава туристического ведомства отметила, что Болгария сравнительно хорошо известна как туристическая страна более взрослым россиянам, добавив, что она становится предпочтительным местом для многих более молодых туристов.

"Наша страна является подлинным перекрестком между Европой, Азией и Африкой, их культур и этнографических традиций. На территории Болгарии в районе северо-западного побережья Черного моря археологи обнаружили доказательства одной из древнейших цивилизаций континента. В список ЮНЕСКО включено 13 болгарских достопримечательностей мирового культурного наследия", — сказала она.

"Как туристическое направление Болгария привлекает внимание и разнообразными, и волнующими впечатлениями не только от природы, но и от множества памятников культуры. Наше море предлагает более 400 километров живописных заливов, пляжей с дюнами и причудливыми скальными образованиями. Почти треть страны составляют защищенные территории, а у нас простираются 37 горных цепей и массивов — самых высоких в Юго-Восточной Европе. Болгария имеет огромный потенциал быть бальнеологической и СПА лечебницей Европы благодаря изобилию минеральных вод и лечебных природных продуктов — мы занимаем второе место в Европе по этому богатству", — рассказала Ангелкова.

"Мы работаем последовательно, чтобы увеличить интерес России и гарантировать наилучшие условия для отдыха российских туристов. Нас связывают не только язык, религия и славянские корни, но и многие общие моменты в истории, традициях, искусстве. В туристическом бизнесе наших двух государств имеется накопленный опыт десятилетий и об этом партнерстве не следует забывать, а наоборот, его следует активно поощрять. Так что, я могу сказать всем российским туристам — добро пожаловать в Болгарию, вы непременно будете очарованы", — сказала глава болгарского туризма.

Вид на город София, Болгария. Архивное фото
© Fotolia/ Astrug
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Общие статистические данные

"Туристический поток иностранцев у нас в ноябре отметил рост одиннадцатый месяц подряд, причем увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года составляет около 25% и является красноречивым примером результатов продления активных сезонов, которых мы достигаем. Почти 394 тысячи иностранных туристов посетили нашу страну в последний осенний месяц. Зарегистрировано больше количество туристов из России", — отметила Ангелкова.

"Мы все еще не располагаем официальными данными за декабрь, но за первые 11 месяцев года могу сообщить, что мы встретили более 7,85 миллиона иностранных туристов, а это является скачком более чем на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Бесспорно, до конца года эта цифра превысит 8 миллионов иностранных туристов на годовой базе, что будет почти на 1 миллион больше, чем в прошлом году, и больше собственного населения страны", — уточнила она.

По словам главы министерства, эти тенденции устойчиво отражаются и на общих доходах от международного туризма, которые, по данным Болгарского народного банка за период январь — октябрь 2016 года, составляют около 5,9 миллиарда лев (более 3 миллиардов евро), причем рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составляет более 15%.

"Рекордный 2016 год оценен и европейскими институтами. Болгария сохранила свое первое место по росту в общем количестве реализованных ночевок среди 23 стран-членов ЕС, данные о которых Евростат опубликовал за период январь-сентябрь 2016 года. Наша страна лидирует по росту на 18% или в общем это составляет 22,8 миллиона реализованных ночевок", — сказала она.

Туристы на пляже черноморского курорта Солнечный берег. Бургас, Болгария. Архивное фото
© AFP 2017/ Nikolay Doychinov
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Тенденции зимнего сезона

По словам и.о. министра, последние два зимних сезона были очень хорошими для Болгарии, и данные о ранних бронированиях и заявленных рейсах в аэропортах дают основание считать, что эта восходящая тенденция продолжит устойчивый рост.

В период декабрь 2015 — март 2016 года Болгарию посетили в общей сложности более 1,2 миллиона иностранных граждан, причем рост их числа по сравнению с прошлым зимним сезоном составил около 5%. Таким же было и увеличение доходов от международного туризма. Число посещений с целью отдыха и проведения каникул увеличилось примерно на 19%.

"Мы ожидаем как минимум 5% рост и в предстоящем зимнем сезоне. Работаем на полных оборотах, чтобы гарантировать эти положительные прогнозы и быть максимально подготовленными к зиме. В целом, в первые зимние месяцы мы ожидаем в общем около 800-900 тысяч иностранных туристов. Эти прогнозы подтверждаются и предварительными данными болгарских аэропортов", — сказала она.

По ее данным, "в аэропорту Софии ожидаемое количество регулярных и чартерных рейсов в зимний сезон 2016-2017 годов составляет 7,6 тысячи, что является ростом более чем на 35% по сравнению с прошлой зимой". "В аэропорту Пловдива также ожидается рост числа рейсов в зимний сезон 2016-2017 годов. Увеличение рейсов из Израиля составляет более 20%, из Ирландии — более 67%, России — более 24%, имеется повышенный интерес со стороны Великобритании и других направлений", — рассказала Ангелкова.

"Ведущие российские туристические компании также ожидают хороший сезон в Болгарии, причем продажа горнолыжных пакетов в нашу страну началась еще в августе, сразу после начала раннего бронирования, и сейчас активно продолжается при относительно доступных ценах. И нечто важное — российские туроператоры подчеркивают, что многие туристы, которые отдыхали летом в Болгарии и получили двукратную визу, решили и зимой посетить болгарский горнолыжный курорт. Дополнительным основанием для оптимизма является рост числа выданных виз в России, часть которых позволяет российским туристам посетить Болгарию два раза в год — один раз в летний и один раз в зимний сезон", — пояснила собеседница.

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