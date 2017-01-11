Путин: власти не напрасно развивали Сочи как круглогодичный курорт

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что власти не напрасно развивали Сочи как круглогодичный курорт.

На совещании Путина с членами правительства РФ глава Ростуризма Олег Сафонов доложил президенту, что региональная туристическая инфраструктура в высокий зимний сезон хорошо загружена, отмечается рост внутреннего туризма.

"Это еще раз говорит о том, что мы в целом. И нужно отметить, что кое-что хорошее мы все-таки сделали. Во всяком случае, в Сочи этот результат очевиден", — сказал Путин.

"По предварительным итогам высокого туристского сезона мы можем сказать, что увеличение турпотока составляет в среднем по стране порядка 9%", — сказал Сафонов.

Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями в текущий зимний период, по словам главы Ростуризма, стали Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, горнолыжные курорты Сочи, Северного Кавказа, Сибири, Урала, Дальнего Востока.