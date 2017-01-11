Путин: власти не напрасно развивали Сочи как круглогодичный курорт
17:3911.01.2017
(обновлено: 17:44 11.01.2017)
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МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что власти не напрасно развивали Сочи как круглогодичный курорт.
На совещании Путина с членами правительства РФ глава Ростуризма Олег Сафонов доложил президенту, что региональная туристическая инфраструктура в высокий зимний сезон хорошо загружена, отмечается рост внутреннего туризма.
"Это еще раз говорит о том, что мы в целом. И нужно отметить, что кое-что хорошее мы все-таки сделали. Во всяком случае, в Сочи этот результат очевиден", — сказал Путин.
"По предварительным итогам высокого туристского сезона мы можем сказать, что увеличение турпотока составляет в среднем по стране порядка 9%", — сказал Сафонов.
Самыми востребованными внутрироссийскими направлениями в текущий зимний период, по словам главы Ростуризма, стали Москва, Подмосковье, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Крым, горнолыжные курорты Сочи, Северного Кавказа, Сибири, Урала, Дальнего Востока.
Открытие первого казино в Сочи
Деятельность игорных заведений в России запрещена, кроме специально отведенных для этого зон в Краснодарском, Алтайском и Приморском краях, в Калининградской области, Крыму и Сочи.
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Центром и основным местом расположения игорной зоны стал всесезонный и горный курорт "Горки Город".
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