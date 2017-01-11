Крупнейшая туристическая ярмарка Испании Fitur пройдет в Мадриде в январе

МАДРИД, 11 янв – РИА Новости. Одна из крупнейших в мире туристических ярмарок Fitur пройдет в Мадриде с 18 по 22 января.

Как сообщил на презентации в среду президент исполнительного комитета выставочного центра Ifema, где традиционно проходит Fitur, Клементе Гонсалес Солер, эта ярмарка, которая пройдет уже в 37-й раз, установит новые рекорды. Предполагается, что в ней примут участие 9672 компании (на 67 больше, чем в 2016 году) из 165 стран мира и регионов, будут работать 755 павильонов. Общая площадь ярмарки – 62 494 квадратных метра.

Особое внимание в этом году будет уделено Аргентине – эта страна в последнее время активно развивает туризм и пользуется все большей популярностью. Впервые в ярмарке примут участие Пакистан, Аруба и Нассау (столица Багамских Островов).

18 января в рамках ярмарки пройдет официальное открытие Года устойчивого туризма для развития, который проводит Всемирная туристская организация.

Большое внимание будет уделено, как и в прошлом году, медицинскому туризму, шопинг-туризму и "гей-туризму".

Fitur считается второй крупнейшей туристической ярмаркой мира после берлинской ITB Berlin.