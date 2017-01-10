Стамбул впервые за шестнадцать лет столкнулся со снижением числа туристов

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости/Прайм. Снижение количества туристов в Стамбуле зафиксировано впервые за 16 лет, в 2016 году город посетило на 26% меньше иностранных гостей, чем годом ранее, — 9,2 миллиона человек, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Впервые за последние 16 лет снижение числа туристов отмечено в Стамбуле. Город принял 9,2 миллиона иностранных гостей, что на 26% меньше по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее падение наблюдалось в количестве прибытий из США (-43,2%) и России (-39,2%)", — говорится в сообщении.

Наблюдается и снижение популярности турецких курортов. Так, по итогам 2016 года количество туристов в Анталье снизилось до уровня 2004 года, сообщает ассоциация со ссылкой на данные муниципалитета курорта, который посетило на 43% меньше иностранных туристов, чем годом ранее, — 6 миллионов человек.

Анталью в 2016 году, в частности, посетило 0,5 миллиона российских туристов, что в семь раз меньше, чем в 2015 году. Немецкий рынок также сократился — до 1,9 миллиона человек с 3 миллионов. При этом отмечается, что Германия стала рынком номер один в Анталье с долей в 32%, вторым рынком стала Украина, на третьем месте – РФ.

Кроме того, Бодрум потерял 43,4% иностранного турпотока. Этот курорт в 2016 году посетили 453 тысячи отдыхающих, а в 2015 году там побывали 797 тысяч туристов. Снижение на российском рынке зафиксировано на уровне 90,74%. Курорт посетило около 4 тысяч россиян против примерно 40 тысяч человек в 2015 году. Кроме того, сильный отток туристов зафиксирован из Скандинавии, Италии, Польши и Франции.

Отмечается, что в 2017 году турецкие курорты надеются на возвращение россиян. Так, в Анталье ожидают до 3,5 миллиона туристов из РФ (+183% к уровню 2016 года), при этом рынки Германии и других европейских стран продолжат свое снижение (-10% к уровню 2016 года).