Две группы туристов из Великобритании посетят Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. Крым в этом году посетят минимум две организованные группы туристов из Великобритании, номера в гостиницах к их приезду уже забронированы, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Первая официальная организованная группа туристов после воссоединения Крыма с Россией прибыла на полуостров в сентябре прошлого года из Китая.

"В этом году мы ждем приезд организованных групп туристов из Китая и Великобритании. Ими уже забронированы места в отелях. Из Великобритании планируется минимум две, а то и три группы туристов", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, приезд китайцев и англичан запланирован на конец лета – начало осени.

"Их не интересует пляжный туризм, для них куда важнее познавательный, исторический, военный туризм", — подчеркнул Черняк.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>