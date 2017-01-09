В России с января начал действовать общий стандарт для горнолыжных курортов

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости/Прайм. Единый стандарт, где закреплены общие требования к деятельности горнолыжных туристско-рекреационных комплексов на территории РФ, вступил в действие с 1 января 2017 года, сообщает в понедельник Российский союз туриндустрии (РСТ).

ГОСТ, регламентирующий деятельность горнолыжных курортов, который вступил в силу 1 января 2017 года, впервые был апробирован в зимнем сезоне 2015-2016 на площадках туристических комплексов "Архыз" и "Эльбрус". По итогам тестового внедрения некоторые положения стандарта были доработаны. С 1 января 2017 года ГОСТ рекомендован к учету при организации деятельности отечественных горнолыжных комплексов.

Как поясняет исполнительный директор Союза горнолыжной индустрии России Владислав Субботин, "это первый базовый стандарт в этой отрасли в России, где закреплены общие требования к деятельности горнолыжных туристско-рекреационных комплексов".

"Большое внимание при разработке ГОСТа уделено требованиям к организации безопасного пребывания посетителей на территории курорта в целом и горнолыжных склонах в частности, от оценки метеоусловий в зоне катания до контроля уровня квалификации службы спасения на трассах. Таким образом, для туристов соответствие того или иного российского горнолыжного курорта требованиям стандарта станет гарантией их безопасного отдыха и высокого качества оказываемых услуг", — говорится в сообщении.

Стандарт устанавливает типовые пакеты базовых услуг горнолыжных комплексов, определяет технические и организационные условия оказания каждого вида услуг, включая требования к безопасности. В нем также закреплены общие требования к формированию структуры управления, подготовке производственной деятельности по оказанию услуг, ведению экономической, маркетинговой, коммерческой и операционной деятельности горнолыжного комплекса.

В настоящее время в России стандартизация туруслуг, предоставляемых горнолыжными комплексами, является добровольной инициативой. Однако, учитывая закрепленные в ГОСТе жизненно важные правила по обеспечению безопасного пребывания туристов, специалисты считают, что соблюдение этих требований должно стать нормой для всех отечественных зон отдыха.