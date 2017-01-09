Новый год в Крыму отметили туристы из России, Европы и Украины
12:2309.01.2017
(обновлено: 14:46 09.01.2017)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. На новогодние праздники Крым пользовался спросом не только у российских, но и у иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и Украины, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"Крым посетило много отдыхающих как с материковой части России, так и иностранных граждан. В частности, туристы приезжали из дальнего и ближнего зарубежья. Большое количество отдыхающих было из Украины, а также стран Европейского союза, в том числе Германии. Это были неорганизованные группы туристов", — сказал РИА Новости Черняк.
По его словам, жалоб от туристов на качество отдыха не поступало. Итоги по точному количеству отдыхающих будут подведены в ближайшее время.
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Празднование Нового года в России
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