Новый год в Крыму отметили туристы из России, Европы и Украины

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв — РИА Новости. На новогодние праздники Крым пользовался спросом не только у российских, но и у иностранных туристов, в том числе из стран Евросоюза и Украины, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"Крым посетило много отдыхающих как с материковой части России, так и иностранных граждан. В частности, туристы приезжали из дальнего и ближнего зарубежья. Большое количество отдыхающих было из Украины, а также стран Европейского союза, в том числе Германии. Это были неорганизованные группы туристов", — сказал РИА Новости Черняк.

По его словам, жалоб от туристов на качество отдыха не поступало. Итоги по точному количеству отдыхающих будут подведены в ближайшее время.

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