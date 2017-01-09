Открытие года туризма Россия-Австрия пройдет в Вене 12 января

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости/Прайм. Мероприятия, посвященные старту перекрестного Года туризма Россия-Австрия, в которых примет участие генеральный секретарь Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO) Талеб Рифаи, пройдут в Вене с 12 по 14 января, сообщает в понедельник пресс-служба оргкомитета мероприятия.

"Официальное открытие Года туризма состоится 12 января во дворце Хофбург, одном из главных символов австрийской столицы. В официальном открытии примут участие генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова и руководитель Департамента туризма и исторических объектов Министерства науки, научных исследований и экономики Австрии Элизабет Удольф-Штробль", — говорится в сообщении.

Основная часть мероприятий в рамках открытия Года туризма Россия-Австрия приурочена к старту Международной выставки туризма, путешествий и отдыха Ferein Messe Wien 2017.

"Там же 12 января запланировано подписание соглашений о дальнейшем сотрудничестве Карачаево-Черкесской Республики и Федеральной земли Тироль, о совместной разработке двустороннего туристского проекта "Музыка без границ: Великие композиторы России и Австрии" между Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М.И. Глинки, Музеем Истории искусств Австрии и Музеем Исторических музыкальных инструментов Австрии", — информируют организаторы.

Также 12 января в Федеральной палате экономики Австрии состоится Туристский российско-австрийский форум, где представят российские бизнес-проекты, среди которых культурно-образовательный проект "Этномир" (Калужская область) и музей-фабрика "Коломенская пастила" (город Коломна). 13 января во дворце Хофбург пройдет конференция российских и австрийских экспертов по городскому и культурному туризму, посвященная главным образом городскому туризму и развитию въездного туризма. Завершится открытие Года туризма Россия-Австрия 14 января "Имперским балом".