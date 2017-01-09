Ведущие туроператоры в России начнут продавать туры по Якутии

ХАБАРОВСК, 9 янв – РИА Новости. Два тура по Якутии "Гостеприимная Якутия. Праздник Ысыах – якутский новый год" и "Удивительная Якутия" с этого года начнут продаваться через ведущих туроператоров России, сообщается в понедельник на сайте правительства республики Саха (Якутия).

"Турпродукты республики вошли в программу импортозамещения Министерства культуры РФ. Туры "Гостеприимная Якутия. Праздник Ысыах – якутский новый год" и "Удивительная Якутия", предназначенные для массовых продаж, будут реализовываться через ведущих туроператоров России", — сообщается на сайте.

Как сообщается на сайте Ассоциации туроператоров, туры рассчитаны на несколько дней и позволят туристам познакомиться с уникальной природой, обычаями и достопримечательностями Якутии. Так, в программе тура "Гостеприимная Якутия. Праздник Ысыах – якутский новый год" не только посещение якутского праздника, но и экскурсии по городу Якутску, посещение единственного в мире музея Мамонта, туркомплекса "Царство вечной мерзлоты", "Сокровищницы Якутии", где собрана коллекция драгоценных камней и редких минералов, а также национального природного парка "Ленские столбы", включенного в список всемирного наследия ЮНЕСКО.