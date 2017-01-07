Российские туристы не могут вылететь домой из Таиланда из-за наводнения

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Среди пострадавших от наводнений на юге Таиланда россиян нет, однако часть российских туристов не смогла вылететь домой, сообщается на сайте Ростуризма.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнений на юге Таиланда, более 700 тысяч пострадали. Из-за разбушевавшейся стихии отменяются поезда и авиарейсы. Согласно прогнозам, дожди должны прекратиться в эти выходные.

"В связи с продолжительными проливными дождями на Самуи (Таиланд) оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту… По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ростуризм следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром МИД России и консульским отделом посольства России в Таиланде.