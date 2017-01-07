Российские туристы не могут вылететь домой из Таиланда из-за наводнения

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Среди пострадавших от наводнений на юге Таиланда россиян нет, однако часть российских туристов не смогла вылететь домой, сообщается на сайте Ростуризма.
"В связи с продолжительными проливными дождями на Самуи (Таиланд) оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту… По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Ростуризм следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром МИД России и консульским отделом посольства России в Таиланде.