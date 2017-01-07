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Туризм
Туризм

Российские туристы не могут вылететь домой из Таиланда из-за наводнения

14:5307.01.2017
(обновлено: 15:00 07.01.2017)
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Закат на Самуи. Архивное фото
© Flickr/ jurvetson

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Среди пострадавших от наводнений на юге Таиланда россиян нет, однако часть российских туристов не смогла вылететь домой, сообщается на сайте Ростуризма.

Скорая помощь Таиланда. Архивное фото
© Flickr/ Jim Fruchterman
В Таиланде 12 человек погибли в результате наводнения на юге страны
Ранее сообщалось, что по меньшей мере 12 человек погибли в результате наводнений на юге Таиланда, более 700 тысяч пострадали. Из-за разбушевавшейся стихии отменяются поезда и авиарейсы. Согласно прогнозам, дожди должны прекратиться в эти выходные.

"В связи с продолжительными проливными дождями на Самуи (Таиланд) оказалась подтоплена главная дорога острова и задержан ряд рейсов в местном международном аэропорту… По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Ростуризм следит за ситуацией и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром МИД России и консульским отделом посольства России в Таиланде.

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Туризм
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15 пользователей оставили 19 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • gen ben
    Турфирмы должны обеспечить джонками.
    15:49
    07.01.2017
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  • infosig
    Туристам на восток - в Азию, начиная с Индии как закон природы нужно стопроцентно знать, что время с мая до конца октября называется монсун и в это время во всех странах включая восточные части тайланда и его на востоке страны лежащие острова, все страны на востоке включая и индонезию и филлиппины, малазию нельзя посещать во время монсуна. Потому что Монсун льёт дожди и ветры которые над Гималайским горным массивом определяют течение и движение воздуха на юго-востоке названных стран и в тоже время определяются и температуры воздуха, которая несёт всё влагу с Гимилаев на восток и это только с коротким исключением с месяца июня до конца июля, когда там большей частью на востоке бывает период бенз дождей или с очень редкими дождями. Поэтому туристы должны сами об этом знать и дусать, что турофис вам продаст и свою маму, только чтобы вам в эти монсун периоды продать по дешёвке тур в азию. Поэтому с ноября до конца апреля нельзя на востоке этих южных стран проводить отпуск и только, только в западных частях этих стран. Погода определяется ветром с Гималаев которые несут влагу на весь юго-восток планеты. И здесь только без Австралии и без Японии и без Новой Зеландии. Это надо запомнить. Так как это уже другой климатический регион. С приветом, но бывают и здесь большие исключения, когда к примеру Цунами с высокой волной пришло 26.12.2004 года и снесло всё, что стояло или было построено во всех этих землях. Тогда стали причиной Цунами большие землятрясения в Тихом Океане.
    16:52
    07.01.2017
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