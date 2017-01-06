Эксперты составили прогноз по развитию туризма в России в 2017 году

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Позитивная динамика развития туристической отрасли, которая наметилась на российском рынке в последние годы, сохранится и в 2017 году, уверены эксперты, опрошенные РИА Новости.

В частности, этому будет способствовать новый закон о туристической деятельности, вступивший в силу с 1 января. Документом усилена ответственность туроператоров, создается два новых фонда по защите туристов, предусматривается обязательная классификация отелей и аттестация экскурсоводов, а также создается реестр туристических агентств.

Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе уверена, что хотя туристический рынок РФ и не досчитается какого-то количества юридических лиц в 2017 году, но это произойдет без громких скандалов, банкротств и ущерба для потребителей — просто кто-то не сможет соответствовать новым требованиям закона.

"Мы ожидаем продолжения серьезной консолидации и укрупнения бизнеса. Последние годы с рынка уходят мелкие и средние компании, которым сложно конкурировать с крупным бизнесом. Мы считаем, что закон катализирует этот процесс во всех сегментах рынка", — считает она.

Между тем далеко не все юридические нововведения получили однозначную поддержку в туристической среде. Вероятно, обсуждения продолжатся уже в текущем году.

Курортный сбор

На одном из заседаний президиума Госсовета президент РФ Владимир Путин предложил серьезно подумать о введении курортного сбора в ряде регионов РФ. Соответствующие изменения в законодательство должны быть внесены до 1 марта. Доходы от сбора предполагается направлять на развитие российских санаториев и курортов.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов заявлял, что размер сбора "должен быть приемлемым для отдыхающих — 50-100 рублей".

Изначально курортный сбор планировалось ввести с 2017 по 2021 годы в городах Георгиевск, Минеральные Воды, Железноводск, Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск, Лермонтов, а также в Минераловодском и Предгорном районах. Но вскоре свое желание присоединиться к эксперименту высказали Крым, Краснодарский и Алтайский края. Войти в программу собирались и в Севастополе, но потом было решено понаблюдать за нововведением со стороны. Власти города объяснили свой отказ тем, что на территории Севастополя практически нет санаторно-курортных заведений.

Большинство регионов РФ, особенно из числа тех, кто будет поставлять туристов, а не принимать их, без особого энтузиазма относятся к введению курортного сбора, так как считают, что доходы россиян в последние годы только уменьшаются, и все меньше наших соотечественников могут позволить себе полноценный семейный отдых даже в собственной стране.

Поскольку до сих пор еще не определено, будут ли взимать сбор ежедневно с каждого отдыхающего или как разовый фиксированный взнос, то понять, насколько это нововведение ударит по карману российского туриста пока сложно.

Противники курортного сбора задаются вопросом: как объяснить отдыхающим, на какие цели с них будут брать дополнительные деньги. Мотивация, объясняющая, что "курортные" рубли через несколько лет пойдут на обновление зон отдыха, удовлетворяет не всех. Туристы не всегда понимают, зачем отдавать кровные деньги за то, что они, может быть, никогда больше и не увидят, если больше не захотят еще раз посетить тот или иной курорт.

Так или иначе, но разбираться с особенностями курортного сбора придется уже с самого начала 2017 года.

Россияне за границей

Глава Всемирной туристской организации (UNWTO) Талеб Рифаи считает, что российские туристы будут играть ключевую роль в восстановлении въездных потоков в Египет и Турцию, которые сегодня испытывают отток иностранных визитеров.

"Я абсолютно уверен, что эти страны восстановят свои туристические потоки. В частности, это относится и к Египту, где русские туристы будут лидерами в восстановлении этой дестинации", — отметил эксперт.

Однако даже накануне зимних каникул российские туроператоры не спешили делать уверенные прогнозы относительно того, как скоро египетское направление станет доступным для россиян.

Генеральный директор компании "НТК Интурист" Виктор Тополкараев в конце декабря сравнил предсказания о сроках открытия Египта с гаданием на кофейной гуще. При этом туроператоры уверены, что заместить полностью Египет как конкретный туристический продукт практически нечем, потому что ближайшие конкуренты – Таиланд, индийский штат Гоа и ОАЭ – стоят гораздо дороже и расположены дальше.

Глава "НТК Интурист" заверил, что туроператоры готовы к открытию Египта, и как только это направление откроется, чартерные цепочки будут поставлены в течение двух недель максимум, а в течение месяца турпоток получит регулярный характер. "Это не будут те же объёмы, что и до закрытия, но тенденция к росту обязательно будет", — уверен Тополкараев.

Несмотря на то, что практически все шенгенские страны в 2016 году показали позитивную динамику, нужно отдавать себе отчет, что такое положение стало возможным благодаря тому, что на российском рынке отсутствовали Турция и Египет. При перераспределении "турецких" и "египетских" туристов, часть их воспользовалась предложениями европейских стран, но действие биометрических виз снизило эту позитивную динамику.

Относительно Турции эксперты высказывают предположение, что Турция в 2017 году войдет в тройку самых продаваемых на российском рынке туристических направлений, так как объем и динамика предварительного бронирования позволяет делать такой прогноз уже на грядущий летний сезон.

"В общей сложности ожидается, что туристический поток на выездном сегменте вырастет на 10% по сравнению с 2016 годом. При этом предпочтения россиян вряд ли изменятся, и наиболее продаваемым будет бюджетный вариант отдыха при средней продолжительности в одну неделю", — высказала свой прогноз Майя Ломидзе.

Особенности внутреннего рынка

Эксперты утверждают, что уже третий год подряд на территории России происходит беспрецедентный рост внутренних туристических потоков. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин полагает, что в среднем по стране по итогам 10 месяцев 2016 года это рост составил 18%.

"Конечно, в разных регионах это разные цифры. Например, Краснодарский край принял более 15 миллионов туристов, Крым — около 6 миллионов, Алтайский край – 2 миллиона, Санкт-Петербург – 7 миллионов и так далее. В России практически нет неперспективных регионов", — сообщил он.

При этом эксперты считают, что в условиях, когда на российский рынок уже вернулась Турция и ожидаемо скоро вернется Египет, отечественным курортам стоит серьезно задуматься над тем, как удержать тот успех, которого удалось добиться за последние годы, а не потерять туристов.

Ломидзе считает, что уже есть определенное недовольство российских потребителей соотношением цена-качество на отечественных курортах. Она не исключает, что такие клиенты будут выбирать какие-то другие направления.

"Этот прогноз может не сбыться, если объекты размещения перестанут жадничать и поставят цены хоты бы прошлого года. Пока стоимость размещения на 2017 год заявлена на 20% выше, чем это было в прошлом году, а в некоторых даже на 30%", — отметила она.

Развитие въездного туризма

Вероятнее всего, в 2017 году количество иностранных туристов, приезжающих в Россию, увеличится. Однако эта динамика может замедлиться. В АТОР подсчитали, что если в предыдущий год Россия получила прирост по въезду до 18%, то теперь ожидается рост лишь в 10%, и то при соблюдении определенных условий.

Эксперты уверены, что именно в 2017 году начнут развиваться межрегиональные поездки, которые позволят разгрузить основные туристические центры России за счет привлечения продукта соседних регионов. Начнется тенденция формирования иных продуктов для привлечения иностранных туристов, которая должна укрепиться и в последующие годы.

Кроме того, 2017 год должен стать ключевым по использованию крупных спортивных событий – Кубка Конфедерации и Чемпионата мира по футболу. Это специфические события, и, по мнению специалистов, не стоит ждать десятков миллионов туристов, которые приедут в Россию, но, посещая эти мероприятия, гости России смогут оценить туристический потенциал 11 городов, которые до сих пор не были особо известны на мировом туристическом рынке.

Глава Федерального агентства по туризму Олег Сафонов отмечает, что Россия привлекает иностранных туристов как интересное, безопасное место для отдыха и путешествий.

"Наша страна имеет большой потенциал для увеличения турпотока из-за рубежа, его реализация имеет общенациональное значение, поскольку обеспечивает рост доли несырьевого экспорта валового внутреннего продукта страны, является мощным драйвером социально-экономического развития", — сказал он.

"В 2017 году мы намерены уделять приоритетное внимание развитию въездного туризма в РФ и формированию дружелюбной туристской среды. Это очень важный проект, который мы предполагаем реализовывать в следующем году", — заявил Сафонов.