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Туризм
Туризм

Медведев планирует обсудить вопрос поддержки туроператоров в межсезонье

17:5505.01.2017
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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КРАСНАЯ ПОЛЯНА (Сочи), 5 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев готов вновь вернуться к обсуждению вопроса поддержки российских туроператоров, обеспечивающих потоки туристов в межсезонье.

Отдыхающие на склоне горнолыжного курорта Роза хутор в Сочинском Национальном Парке. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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Мединский перечислил основные жалобы туристов горнолыжных курортов Сочи
"Загрузка отелей в Сочи неравномерна, слишком высокая загрузка в летний сезон, в пик зимнего сезона, а затем в межсезонье нагрузка снижается. Мы говорим о том, что необходимо сделать эту загрузку более равномерной", — сказал министр культуры РФ Владимир Мединский на совещании по вопросам использования спортивных и туристических олимпийских объектов Сочи, которое провел Дмитрий Медведев.

Министр добавил: "С учетом того, что сейчас на рынок туристических услуг снова возвращается Турция и делает свои предложения максимально привлекательными, дают большие скидки для туристических посредников — туроператоров, обеспечивают раннее бронирование туров, все это ведет к тому, что туроператоры, а они же возвращают часть денег туроператорам за каждого туриста из России, и суммы эти очень существенные — от 30 до50 долларов "за голову". Я бы хотел, Дмитрий Анатольевич, вернуться к тому предложению, которое ровно год назад здесь звучало".

Мединский предложил премьеру рассмотреть вопрос о системной поддержке туроператоров, которые обеспечивают туристические потоки в межсезонье. "Сейчас, кстати, в Сочи системная продажа турпакетов, которых два года назад не было вообще, а турагентства просто перепродавали гостиницы, заранее забронированные, то сейчас они продают туры… Подобного рода продажи достигают уже 50%", — сказал он.

Вместе с тем глава Минкульта напомнил, что в прошлом году это предложение было поддержано и подготовлено соответствующее постановление правительства. "Согласовали его с Минфином, Минэком, внесли в правительство, однако в последний момент оно не было принято, поскольку Минфин не нашел возможности предусмотреть допфинансирование. Мы решили зайти с другой стороны", — сказал министр.

По его словам, это предложение включено в план мероприятий, направленных на повышение темпов роста российской экономики в 2017 году.

"Получилось с этой стороны зайти?" — поинтересовался глава правительства. Мединский заметил: "Не очень". Поскольку теперь Минэкономразвития приходится доказывать, что увеличение количества туристов качественно влияет на темпы роста российской экономики, объяснил он.

"Вы хорошо об этом рассказываете, давайте мы так сделаем, чтобы было понятно, кто с какой стороны заходит, вы все вместе ко мне зайдите в кабинет, когда домой вернемся в Москву. Я имею в виду Минфин, Минэк и соответственно Министерство культуры. Посидим, на эту тему поговорим", — сказал Медведев.

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