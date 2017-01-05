Мировой туризм переживает глобальные перемены

АФИНЫ, 5 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. В международном туризме происходят огромные изменения — люди путешествуют больше, но поездки становятся короче и сокращаются расходы, растет число бюджетных авиакомпаний — лоукостеров и вместе с ними сектор более дешевого туризма. Все это сказывается на странах, экономика которых в значительной степени зависит от туризма, считают греческие предприниматели, занятые в туристическом бизнесе.

Сама Греция, входящая в десятку наиболее популярных туристических направлений в мире, при этом уже несколько лет ставит рекорды по количеству приезжающих туристов, хотя доходы от туризма растут не так быстро. В 2016 году Грецию, по предварительным данным, посетили 27,5 миллиона туристов — на полтора миллиона больше, чем в 2015 году, а через три года власти надеются принимать более 30 миллионов человек в год.

Мировые тенденции

Общеевропейской тенденцией стало снижение средних туристских расходов, сокращение времени пребывания в стране и предоставление предприятиями турбизнеса скидок с целью привлечь ту часть клиентов, которая приобретает туры в последнюю минуту, считает президент Ассоциации греческих туристических предприятий (SETE) Андреас Андреадис.

"Это факт, что европейские туристы сократили средние расходы, и это тенденция, которая регистрируется повсеместно. И в Испании, и Италии, и на всех конкурирующих направлениях", — заявил он на встрече с журналистами в связи с рождественскими праздниками.

При этом средняя стоимость одной ночевки в гостинице в Греции сохранятся в последние годы на уровне 75 евро, и это очень позитивный фактор.

Среднее время пребывания туристов в Греции сократилось с 10,7 до 7,8 дня. Это связано как с ростом популярности у туристов туров выходного дня — City Break, рассчитанных на два-четыре дня, так и расширением низкобюджетных перевозчиков. Вместе с лоукостерами летят туристы, которые готовы тратить меньше денег на отпуск, да и сам отпуск у них короче.

"Такая общая мировая ситуация", — уверен Андреадис.

Сильно помогло развитию туризма в Греции снижение обменного курса евро по отношению к доллару — затраты туристов стали меньше, а значит выросла конкурентоспособность по сравнению со странами, не входящими в зону евро.

Новый фактор — безопасность

Но есть и новый фактор, который влияет на выбор места отдыха и меняет направления туристических потоков. Это вопрос безопасности после ряда громких терактов в странах, традиционно популярных у туристов, — в Турции, Франции, Германии, Египте.

Греция остается одним из самых безопасных мест для отдыха в восточной части Средиземного моря, сохраняя имидж нормальной и спокойной страны, хотя по-прежнему отстает от ряда конкурентов.

На данный момент Греция по этой позиции находится выше Турции, Египта и Франции, но ниже, чем Хорватия, Испания и Италия, полагают специалисты.

Дополнительные потоки туристов греки смогли привлечь потому, что соседние направления по существу были закрыты.

С другой стороны, негативно на имидже Греции как места отдыха сказался огромный поток беженцев и мигрантов, которые проходил через страну в 2014 и 2015 годах. Хотя вблизи курортов Греции беженцев и мигрантов практически нет, миграционный кризис практически "убил" туризм на ряде островов в северной части Эгейского моря.

Итоги года

Министр туризма Греции Елена Кундура полагает, что исторический рекорд 2015 года будет побит и страну посетят на полтора миллиона человек больше. В целом по итогам 2016 года в Греции ожидается 27,5 миллиона зарубежных туристов, включая пассажиров круизных теплоходов.

© AP Photo/ Thanassis Stavrakis Туристы в Акрополисе. Афины

Страна уже несколько лет подряд ставит рекорды по количеству прибывающих туристов, а туризм дает до 20% валового внутреннего продукта. Так что власти Греции называют туризм "тяжелой экономикой страны". В некоторых регионах страны туризм дает более половины валового регионального продукта: на Крите — 52%, в Ионии — 58%.

Так что в ушедшем году туризм вновь стал "спасителем греческой экономики", считают в SETE, хотя и критикуют обременительное налогообложение.

Сейчас в туристической отрасли заняты, прямо и косвенно, 800 тысяч человек, а к 2021 году количество занятых в турбизнесе превысит 1 миллион человек, при том, что население Греции составляет порядка 10,5 миллиона человек.

Что касается поступлений от туризма, то в 2016 году они, как ожидается превысят 14 миллиардов евро.

Первые положительные признаки показывает и новый "высокий" сезон: растет число ранних бронирований из Германии (в 2016 году в Греции побывали 3 миллиона немцев), Британии (2,8 миллиона) и из России (750-900 тысяч). Причем в России греческим властям удалось решить ключевую проблему, мешавшую росту туризма. Это выдача новых биометрических виз.

В начале "высокого" сезона 2015 года длительные сроки выдачи виз отпугнули многих российских туристов, но летом консульские службы наладили процесс, и никаких нареканий со стороны туристов и туроператоров уже не было. С Россией многие туроператоры связывают большие надежды — российские туристы славятся тем, что не экономят на отдыхе.

Греческие власти признают, что перспективы туризма зависят и от таких факторов, как развитие политической и экономической ситуации в мире. Вместе с тем в Минтуризма Греции считают, что 2017 год, если не произойдет ничего непредвиденного, может стать лучшим годом для греческого туризма.