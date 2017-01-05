Туристов в Крыму приглашают на места съемок "Викинга"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Туристы смогут окунуться в атмосферу исторического фильма "Викинг", если посетят основные места съемок, которые походили в Крыму, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Позднее декорации фильма были использованы при строительстве первого в Крыму и во всей России кино-парка "Викинг" в Симферопольском районе.
"Мы уверены, что в Крыму появятся новые туристические маршруты по местам съемок масштабных кинолент. Фильм "Викинг" уже вышел в прокат, и мы приглашаем туристов сполна окунуться в его атмосферу и после просмотра обязательно побывать на съемочных площадках. Особенно поражает своими масштабами оставшийся Крыму в наследие кинопарк", — сказал Черняк.
"Викинг" режиссера Андрея Кравчука — высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более 7 лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.
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