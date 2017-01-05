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Туризм
Туризм

Туристов в Крыму приглашают на места съемок "Викинга"

12:5605.01.2017
(обновлено: 13:05 05.01.2017)
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Кадр из фильма Викинг. Архивное фото
© Дирекция Кино/Централ Партнершип, 2016

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв — РИА Новости. Туристы смогут окунуться в атмосферу исторического фильма "Викинг", если посетят основные места съемок, которые походили в Крыму, заявил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Кадр из фильма Викинг
© Дирекция Кино/Централ Партнершип (2016)
"Викинг" за новогодний уикенд собрал в прокате 257 миллионов рублей
Съемки фильма начались в марте 2015 года. Натурные сцены "Викинга" снимались в Крыму: на Тайганском водохранилище (Белогорский район), в Генуэзской крепости (Судак), в поселке Школьное (Симферопольский район), в Бахчисарае и на мысе Фиолент (Севастополь).

Позднее декорации фильма были использованы при строительстве первого в Крыму и во всей России кино-парка "Викинг" в Симферопольском районе.

"Мы уверены, что в Крыму появятся новые туристические маршруты по местам съемок масштабных кинолент. Фильм "Викинг" уже вышел в прокат, и мы приглашаем туристов сполна окунуться в его атмосферу и после просмотра обязательно побывать на съемочных площадках. Особенно поражает своими масштабами оставшийся Крыму в наследие кинопарк", — сказал Черняк.

Встреча президента РФ В. Путина со съёмочной группой фильма Викинг
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Путин посмотрел фильм "Викинг" вместе со съемочной группой картины
По его словам, учитывая, что к Крыму возрастает интерес со стороны российских кинематографистов, на полуострове будет создан еще не один знаковый кинопарк, который станут местом притяжения для туристов.

"Викинг" режиссера Андрея Кравчука — высокобюджетный проект продюсеров Константина Эрнста и Анатолия Максимова. Работа над фильмом продолжалась более 7 лет. Для съемок было построено несколько декорационных комплексов, сшито более 1,5 тысяч оригинальных костюмов, создано более 800 планов компьютерной графики. В основу исторической саги легли события "Повести временных лет". Роли в фильме исполнили Данила Козловский, Светлана Ходченкова, Максим Суханов, Игорь Петренко.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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