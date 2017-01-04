Сенатор: курортный сбор должен идти на развитие инфраструктуры

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Курортный сбор в России необходим, однако расходование собранных с его помощью средств должно быть абсолютно прозрачным, их необходимо направлять на развитие туристической инфраструктуры, считает сенатор от Алтая Владимир Полетаев.

"Турист захочет знать, и это его законное право, на что конкретно пошли его деньги — не кому-то в карман, а на туристическую инфраструктуру: на лавочки, фонари, дорожки, отреставрированные здания. Поэтому курортный сбор должен быть прозрачным", — сказал он РИА Новости.

В качестве примера парламентарий привел Австрию, где курортный сбор из отелей и гостиниц поступает в специальный фонд, который контролируется общественностью и является "абсолютно прозрачным". Поступившие в фонд деньги направляются на развитие и восстановление туристической инфраструктуры, подчеркнул Полетаев.

"И туристы видят, что они вносят свою посильную лепту в развитие и благоустройство курорта. Нам тоже надо к этому стремиться. А чтобы не спровоцировать коррупционные риски и не дискредитировать саму идею курортного сбора, надо проанализировать специфику конкретного региона и применять сбор дифференцированно — в зависимости от задач и условий", — заявил он.

Сенатор убежден, что введение курортного сбора в республике Алтай стало бы правильной мерой, поскольку вместе с растущим потоком туристов в Горный Алтай растет и антропогенная нагрузка на все его экосистемы.

"Туристы, посещающие высокогорные районы Алтая, оставляют там большое количество мусора, превращают пешие и конные тропы в стихийные автотрассы — на восстановление экосистем необходимы дополнительные средства. Здесь курортный или рекреационный сбор был бы уместен и понятен", — считает он.

Вместе с тем, по словам Полетаева, взимать плату с путешественников в тех районах, где даже не оборудованы места для сбора мусора, точки питания и туалеты, было бы неразумным.

Парламентарий также высказался за то, чтобы размер курортного сбора был "необременительным" для отдыхающего.

Предварительно обсуждается, что его размер будет устанавливаться субъектом федерации, но при этом он не должен превышать 150 рублей за сутки, сказал Полетаев. По его словам, называются суммы от 50–70 рублей за ночь, при этом ряд граждан планируется освободить от курортного сбора: детей до 18 лет, инвалидов и сопровождающих их лица, ветеранов, героев Советского Союза и России, соцтруда, чернобыльцев, а также тех, кто приехал в регион учиться или работать. Опять же, регионы смогут расширить перечень льготников, не исключает сенатор.