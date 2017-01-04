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Туризм
Туризм

Сенатор: курортный сбор должен идти на развитие инфраструктуры

13:3204.01.2017
(обновлено: 13:33 04.01.2017)
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Вид на Телецкое озеро в Республике Алтай. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Курортный сбор в России необходим, однако расходование собранных с его помощью средств должно быть абсолютно прозрачным, их необходимо направлять на развитие туристической инфраструктуры, считает сенатор от Алтая Владимир Полетаев.

Севастополь. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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В Севастополе подтвердили отказ от курортного сбора
"Турист захочет знать, и это его законное право, на что конкретно пошли его деньги — не кому-то в карман, а на туристическую инфраструктуру: на лавочки, фонари, дорожки, отреставрированные здания. Поэтому курортный сбор должен быть прозрачным", — сказал он РИА Новости.

В качестве примера парламентарий привел Австрию, где курортный сбор из отелей и гостиниц поступает в специальный фонд, который контролируется общественностью и является "абсолютно прозрачным". Поступившие в фонд деньги направляются на развитие и восстановление туристической инфраструктуры, подчеркнул Полетаев.

Отдыхающие на пляже Балаклавы в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости. Ирина Нехорошкина
В Ростуризме рассказали, каким должен быть курортный сбор
"И туристы видят, что они вносят свою посильную лепту в развитие и благоустройство курорта. Нам тоже надо к этому стремиться. А чтобы не спровоцировать коррупционные риски и не дискредитировать саму идею курортного сбора, надо проанализировать специфику конкретного региона и применять сбор дифференцированно — в зависимости от задач и условий", — заявил он.

Сенатор убежден, что введение курортного сбора в республике Алтай стало бы правильной мерой, поскольку вместе с растущим потоком туристов в Горный Алтай растет и антропогенная нагрузка на все его экосистемы.

Берег Черного моря. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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"Туристы, посещающие высокогорные районы Алтая, оставляют там большое количество мусора, превращают пешие и конные тропы в стихийные автотрассы — на восстановление экосистем необходимы дополнительные средства. Здесь курортный или рекреационный сбор был бы уместен и понятен", — считает он.

Вместе с тем, по словам Полетаева, взимать плату с путешественников в тех районах, где даже не оборудованы места для сбора мусора, точки питания и туалеты, было бы неразумным.

Отдыхающие гуляют на набережной недалеко от Олимпийского Парка в Сочи. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Сергеев
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Регионы продолжают обсуждать возможные суммы курортного сбора
Парламентарий также высказался за то, чтобы размер курортного сбора был "необременительным" для отдыхающего.

Предварительно обсуждается, что его размер будет устанавливаться субъектом федерации, но при этом он не должен превышать 150 рублей за сутки, сказал Полетаев. По его словам, называются суммы от 50–70 рублей за ночь, при этом ряд граждан планируется освободить от курортного сбора: детей до 18 лет, инвалидов и сопровождающих их лица, ветеранов, героев Советского Союза и России, соцтруда, чернобыльцев, а также тех, кто приехал в регион учиться или работать. Опять же, регионы смогут расширить перечень льготников, не исключает сенатор.

Бездонная бирюза алтайских озер
Лошадь пасется на берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Шавлинские озера считаются одними из самых живописных в Горном Алтае.
Мост через реку Бия у Телецкого озера, который соединяет село Артыбаш и село Иогач в Республике Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Мост через реку Бия у Телецкого озера, который соединяет село Артыбаш и село Иогач в Республике Алтай.
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Особую красоту Шавлинским озерам придает вода, которая имеет своеобразный ярко-бирюзовый цвет.
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
Лошади пасутся в долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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В долине реки Каракабак Северо-Чуйского хребта Республики Алтай.
Гейзерное озеро (другие названия — Голубое и Серебряное) в Улаганском районе вблизи села Акташ в Республике Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Гейзерное озеро в Улаганском районе уникально по своей красоте, вода в нем кристально чистая, озеро не замерзает даже при температуре ниже нуля.
Лошади пасутся на берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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На берегу Нижнего Шавлинского озера в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
Катера на реке Бия. На втором плане поселок Иогач в Республике Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Поселок Иогач на реке Бия.
Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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Нижнее Шавлинское озеро в Кош-Агачском районе Республики Алтай.
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