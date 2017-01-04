Власти Заполярья ожидают увеличения турпотока в новогодние каникулы

МУРМАНСК, 4 янв — РИА Новости. Власти региона ожидают, что число туристов, посетивших Заполярье в новогодние каникулы, превысит показатель прошлого года, который составил около 28 тысяч туристов, сообщили в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.

Власти Заполярья не первый год делают ставку на развитие зимнего туризма. Для зимнего отдыха здесь есть уникальные возможности: долгая, но мягкая заполярная зима, чистый снег, который выпадает в октябре и лежит больше восьми месяцев в году, привлекает многих. Туристы стремятся сюда за настоящими зимними забавами: катанием на горных и беговых лыжах, сноуборде и снегоходах, оленях и собаках.

"В новогодние праздники 2016 года Мурманскую область посетило свыше 28 тысяч туристов. Ожидаем, что в новогодние праздники 2017 года приедет еще больше туристов", — сообщили в министерстве. Здесь также отметили, что в прошлом году на территории туристско-рекреационных кластеров "Хибины" и "Беломорье" наблюдалась высокая загрузка от 60 до 80 %.

"Всего в Мурманской области действует 11 горнолыжных комплексов разного уровня сложности. Наибольшее развитие горнолыжный отдых получил на территории туристско-рекреационного кластера "Хибины", горнолыжном комплексе "Салма" в Полярных Зорях и на юге Кольского полуострова", — отметили специалисты министерства.

С декабря 2016 года открыты склоны в Мурманске, Кировске, Ковдоре и Полярных Зорях. В начале 2017 года откроются склоны на горе Воробьиная в Апатитах и горе Крестовая в Кандалакше. Туристы могут приобрести ски-пассы на 2, 4 часа, дневной и многодневный. Стоимость разового подъема начинается от 20 рублей, дневного ски-пасса — от 700 рублей. Предоставляются услуги проката снаряжения, работают инструкторы.

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