Власти Заполярья ожидают увеличения турпотока в новогодние каникулы

МУРМАНСК, 4 янв — РИА Новости. Власти региона ожидают, что число туристов, посетивших Заполярье в новогодние каникулы, превысит показатель прошлого года, который составил около 28 тысяч туристов, сообщили в министерстве развития промышленности и предпринимательства Мурманской области.
"В новогодние праздники 2016 года Мурманскую область посетило свыше 28 тысяч туристов. Ожидаем, что в новогодние праздники 2017 года приедет еще больше туристов", — сообщили в министерстве. Здесь также отметили, что в прошлом году на территории туристско-рекреационных кластеров "Хибины" и "Беломорье" наблюдалась высокая загрузка от 60 до 80 %.
С декабря 2016 года открыты склоны в Мурманске, Кировске, Ковдоре и Полярных Зорях. В начале 2017 года откроются склоны на горе Воробьиная в Апатитах и горе Крестовая в Кандалакше. Туристы могут приобрести ски-пассы на 2, 4 часа, дневной и многодневный. Стоимость разового подъема начинается от 20 рублей, дневного ски-пасса — от 700 рублей. Предоставляются услуги проката снаряжения, работают инструкторы.