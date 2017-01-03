"Снежная деревня" в Хибинах ожидает этой зимой рекордное количество гостей

МУРМАНСК, 3 янв – РИА Новости. Уникальное сооружение изо льда и снега — "Снежная деревня", которое возведено на площади 2,4 тысячи квадратных метров у подножия Хибинских гор, ожидает рекордное количество гостей нынешней зимой, наибольший всплеск, скорее всего, придется на новогодние каникулы, сообщил РИА Новости директор экскурсионно-туристического центра "Снежная деревня" Владимир Комягин.

"Снежная деревня" — уникальное сооружение изо льда и снега, которое уже девять лет подряд возводится вблизи Кировска, в 2012 году она была построена на площади 2014 квадратных метров и вошла в книгу рекордов России как самое крупное сооружение из снега. В этом году снежные сооружения расположились на площади 2,4 тысячи квадратных метров.

Каждый год организаторы деревни выбирают тему, которую держат в секрете до дня открытия. В этом году тема выбрана патриотическая – "Россия как бренд". Строители и скульпторы изобразили все то, с чем Россия ассоциируется у жителей и иностранцев – здесь и медведь с балалайкой, и крейсер "Аврора", и корона российской империи, трибуна съездов партии советских времен и много чего еще.

© РИА Новости. Анастасия Яконюк Снежная деревня в Мурманской области

По его словам, в этом году самую главную сложность при строительстве создала погода. "Деревня" возводится из искусственного снега, для работы снежных пушек нужна минусовая температура, а в Хибинах в последние дни – оттепель. "До сих пор – ноль градусов. При этих безумных условиях трудно что-либо построить. Из года в год погода преподносит сюрпризы. Когда-то на открытии у нас было —30, сегодня 0 градусов", — сказал директор центра.

В прошлом году деревню посетили около 18 тысяч человек, в этом уже "продано" 2,5 тысячи бесплатных билетов – их можно было "взять" на сайте центра еще летом. Организаторы комплекса ожидают, что в этом году число туристов в деревне будет рекордным.

"Будет огромное количество людей на новогодние праздники. Мы продаем бесплатные билеты все лето, половину осени, до начала открытия продавали с 50% скидкой. Ожидаем увеличения потока, интерес есть. Нам много звонят, ждем, мне кажется, рекордное количество посетителей будет", — сказал Комягин.

Директор деревни подчеркивает, что цены на билеты в комплексе держатся на одном уровне уже четвертый год подряд. "Мы берем не удорожанием билетов, а количеством, услугами", — поясняет Комягин. Он все же опасается, что туристов в какие-то дни приедет столько, что посещения придется каким-то образом ограничивать. Ведь из-за большого наплыва людей температура в помещениях может повышаться.

"Мы пытаемся понять максимальную проходимость, делаем мониторинг. В день у нас 1,5 тысячи человек максимально – это еще допускаем, свыше – тяжеловато и в обслуживании. Иногда хочется попросить местных жителей попросить приезжать в Снежную деревню не в новогодние праздники, дать возможность гостям побывать", — смеется руководитель уникального сооружения.

В последние годы по наблюдениям организаторов стало больше туристов из других регионов России — Петербурга, Москвы, Рязани, Самары и других областей. Деревня пользуется популярностью и среди иностранцев — сюда традиционно едут из соседних стран финны, шведы и норвежцы. Большинство посетителей приезжают в Хибины кататься на лыжах — заполярные горы могут предложить горнолыжные курорты европейского уровня, разнообразие трасс, мягкий климат и долгий — с ноября по апрель — сезон.

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