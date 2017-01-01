В России вступил в силу обновленный закон о туризме

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность" вступил в силу 1 января.

Директор департамента туризма и региональной политики Министерства культуры РФ Ольга Ярилова отметила, что в базовый закон о туризме были внесены фундаментальные поправки. Впервые введены новые понятия — детский туризм, система навигации в сфере туризма, туристско-информационный центр и электронная путёвка. Кроме того, определены и разграничены полномочия в сфере туризма между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

В новой версии закона были предусмотрены особые требования к должностным лицам туроператорских компаний, утверждены типовые формы договоров между туроператором и туристом, а также турагентом и туристом. Договор о предоставлении туристских услуг был дополнен новыми существенными условиями, основные из которых — это предоставление туристу за 24 часа до начала тура проездного билета и документа, подтверждающего его проживание в гостинице.

Одним из важных нововведений является создание вместо одного компенсационного фонда в ассоциации "Турпомощь" двух фондов – "Резервного" и фонда "Персональной ответственности туроператора". Так же был предложен дифференцированый подход к размерам взносов в Резервный фонд.

Среди подзаконных актов особый интерес вызывают законопроекты об обязательной классификации отелей, обязательной аттестации экскурсоводов и о создании реестра туристических агентств.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе уверена, что хотя после вступления закона в силу туристический рынок РФ и не досчитается какого-то количества юридических лиц, но это произойдет без громких скандалов, банкротств и ущерба для потребителей.

"Мы ожидаем продолжения серьезной консолидации и укрупнения бизнеса. Последние годы с рынка уходят мелкие и средние компании, которым сложно конкурировать с крупным бизнесом. Мы считаем, что закон катализирует это процесс во всех сегментах рынка", — считает она.