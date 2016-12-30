Новый год манит россиян: Таиланд, Италия, Сочи и Тамбов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Число туристов, которые отправятся на предстоящие зимние каникулы за границу или в различные уголки России увеличится по сравнению с прошлым годом, однако большая часть россиян будет справлять Новый год в родных регионах и городах, считают эксперты, опрошенные РИА Новости.

Согласно данным компании "Универсальная финансовая система" (УФС), международным авиасообщением воспользуются на 30% больше туристов, чем в прошлом году, а внутренний пассажиропоток увеличится на 25%.

"В первой половине декабря путешествия по России продавались несколько хуже, чем было в прошлом году потому, что сейчас цены немного выше, а глубина продаж опять сократилась. Если годом ранее Россию бронировали заранее, так как боялись, что перед Новым годом не останется мест, то сегодня таких опасений люди не испытывают. Наоборот, многие ждут, что в последний момент на рынке появятся "горячие" предложения по сниженным ценам", — сказала РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Зарубежные предпочтения Россиян

По данным УФС, самым популярным направлением авиаперелетов на предстоящие новогодние каникулы из России станет Таиланд, а также соседние с ним безвизовые теплые страны: Вьетнам, ОАЭ, индийский Гоа.

"Зимой неплохо продаются ОАЭ и Мальдивы. В ОАЭ есть прямые рейсы, так как эта страна часто используется как стыковочный порт. Поэтому иногда появляются хорошие спецпредложения. ОАЭ активно развиваются в экскурсионном плане. При желании прямым рейсом можно долететь и на Мальдивы, но рейс только один, конкуренции нет, поэтому дешевых "выбросов" не ожидаем", — отмечает руководитель отдела продаж туров сервиса Туту.ру Мария Чупина.

Международный поисковый сайт Skyscanner, проанализировав данные по бронированиям на грядущие новогодние праздники, предоставил РИА Новости свой топ-лист зарубежных предпочтений россиян, показатели которого во многом совпадают с данными коллег.

Первую строчку рейтинга возглавил Таиланд – здесь проведут новогодние каникулы 5,2% самостоятельных путешественников из России. На втором месте Италия – с долей 5%, на третьем – Германия – 4,9%. В первую десятку рейтинга также вошли Испания, Чехия, Турция, Грузия, Франция, США и ОАЭ.

Рост популярности пакетных туров

На фоне общего снижения популярности путешествий за границу пять стран демонстрируют стабильный рост на протяжении всего года – и Новый год не исключение. Рекордсменами роста в рейтинге новогодних направлений стали Грузия (+11 позиций при росте 40%), Армения (+16 позиций, рост 119%), Греция (+14 позиций, рост 53%, Азербайджан (+17 позиций, рост 69%) и Кипр (+16 позиций, рост 70%).

Специалисты Туту.ру считают, что к относительным новинкам, которые в текущем сезоне стали предлагать туроператоры можно отнести Китай и Кубу. В прошлом сезоне конкуренции по Китаю почти не было, сейчас же многие туроператоры стараются добавить зимний безвизовый пляжный остров Хайнань в свой ассортимент. Кубу продвигают уже второй год, и этой зимой планируется увеличение кресел и полетных программ туроператоров.

Прошлогодний успех зимнего отдыха на Кипре повысил его популярность среди самостоятельных туристов, но туроператоры не до конца уверены, что спрос на это направление оправдает ожидания. В сезон 2015-2016 годов на Кипр было поставлено большое количество чартерных рейсов, чтобы хоть как-то перенаправить турпотоки из Египта, который закрылся практически накануне. Если год назад хорошая погода сделала новогодние каникулы на Кипре достаточно комфортными, то чего ожидать в этом году, предсказать никто не берется.

Горнолыжные направления Европы

"Если говорить по зарубежным направлениям, которые выбирают россияне на новогодние каникулы, то они остались практически такими же, как и в прошлом году, разве что – опять появилась Турция. Наши соотечественники едут к теплому морю в Таиланд, Вьетнам, Тунис, Доминикану и так далее, а также на горнолыжные курорты Европы", — считает исполнительный директор АТОР.

Российский союз туроператоров (РСТ), опросил ведущих туроператоров, предлагающих туры на горнолыжные курорты и сделал вывод, что подобные туры сейчас продаются активнее, чем год назад, да и старт продаж в 2016 году начался с сентября. При этом большинство туроператоров отмечают, что спрос превышает прошлогодние показатели примерно на 20%.

Лидерами зарубежных горнолыжных направлений эксперты называют Австрию, Андорру, Италию и Францию, где Австрия выигрывает за счет скидок и большого количества перевозки. Активнее и раньше, чем в прошлом году начали продаваться горнолыжные курорты Болгарии и Финляндии.

Согласно оценке туроператоров, из-за ограниченности бюджета потребители дольше, чем обычно, "присматриваются" к предложениям на горнолыжный отдых, рассчитывают, какое направление смогут себе позволить.

Активный отдых в России

Представители туриндустрии подчеркивают, что в этом сезоне люди склонны снижать уровень курорта или отеля, а также переносить свой отдых с начала января на более поздние даты, чтобы обойти высокий сезон с его повышенными ценами.

Бесспорным лидером в рейтинге предпочтений российских туристов, которые намерены заняться горнолыжным спортом на территории собственной страны, остается Сочи. Красная Поляна по-прежнему остается самым популярным зимним курортом в России. К услугам горнолыжников и сноубордистов там оборудованы современные трассы различной длины и степени сложности, работают катки и прочие снежные забавы. В свободное время можно спуститься с гор в долину, чтобы прогуляться по набережным зимнего Сочи или посетить одно из многочисленных шоу.

Новинкой зимнего горнолыжного сезона этого года специалисты считают Архыз, который практически стал вторым по значимости горнолыжным всероссийским курортом после сочинской Красной Поляны. Постоянный представитель Карачаево-Черкесской республики в Москве Мадина Гогова отметила, что всего через четыре года после начала работы над курортом, Архыз начали сравнивать с Куршевелем.

По городам России

По-прежнему популярностью пользуются такие отечественные курорты как Шерегеш, Приэльбрусье и Домбай. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин отметил, что эти курорты очень активно развиваются. "Рост идет от 15% до 30%, и он продолжается уже третий год подряд. После завершения Олимпиады, Краснодарский край был в приоритете, так как там появились новые объекты, новые возможности, транспортная доступность, но теперь россияне оценили и возможности других зимних курортов", — сказал он.

Одним из самых востребованных направлений в новогодние каникулы остается Москва, которая уже несколько лет лидирует в рейтинге туристических предпочтений не только россиян, но и зарубежных гостей. Если в прошлом году в дни новогодних каникул столицу посетили более двух миллионов гостей, то в этом году этот показатель должен только увеличиться.

Неизменным новогодним спросом пользуется Санкт-Петербург, куда традиционно приезжают семьи с детьми и группы школьников из разных точек нашей страны.

Востребованным направлением зимы 2016-2017 годов стал Тамбов, который был избран "Новогодней столицей России 2017". Праздничные мероприятия будут проходить в Тамбове с 10 декабря 2016 года до 8 января 2017 года. Среди них – праздник Снегурочек, новогодний квест, презентация большой коллекции ледяных скульптур, которые украсят парк усадьбы Асеевых, а также гастрономический фестиваль и Рождественские гуляния. В усадьбе Асеевых также состоятся лазерное шоу и Рождественский бал, а по всему городу будут проходить концерты, работать ледовые катки и праздничные площадки.

Более 30 тысяч туристов готов принять в новогодние и рождественские праздники Великий Устюг, где находится резиденция Деда Мороза. Основными объектами резиденции Деда Мороза остаются его Вотчина и зоосад недалеко от Великого Устюга, в самом городе – городская резиденция, почта и музей-заповедник Зимнего Волшебника, демонстрационный зал ЗАО "Северная Чернь", Дом моды Деда Мороза.

По результатам ранних продаж авиабилетов на Туту.ру, самыми востребованными авианаправлениями на Новый год являются Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Калининград и Краснодар. В прошлом году пятерка лидеров была такой же, хотя распределение долей оформленных билетов была иной. Например, по сравнению с прошлым годом доля оформленных билетов в Симферополь сократилась с 7,1% до 5,2%. Немного вырос спрос на авиабилеты из Москвы в Калининград и Минеральные Воды. Спрос на перелеты в Сочи остался на уровне прошлого года.