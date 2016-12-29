Путин поручил предложить идеи по контролю за реализацией ФЦП по туризму

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 мая 2017 года представить предложения по усилению контроля за реализацией мероприятий в рамках программы по развитию внутреннего и въездного туризма и повышению ответственности российских субъектов за неисполнение обязательств по развитию туристско-рекреационного комплекса РФ, говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

"Представить предложения по усилению контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2011–2018 годы)", и повышению ответственности субъектов РФ, участвующих в указанной целевой программе, за неисполнение принятых обязательств по развитию туристско-рекреационного комплекса РФ, продвижению туристского продукта РФ на мировом и внутреннем туристских рынках, а также по созданию условий для привлечения средств частных инвесторов", — говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий".

Кроме того, в этот же срок кабмин должен обеспечить внесение в российское законодательство изменений, предусматривающих открытый доступ к информации о ходе создания и деятельности туристско-рекреационных кластеров.

Эта информация должна включать сроки ввода в эксплуатацию туристских объектов, а также данные об освоении средств бюджетов бюджетной системы РФ и средств внебюджетных источников, привлеченных для реализации мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой "Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ".