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Туризм
Туризм

В АТОР прокомментировали вступающий в силу обновленный закон о туризме

16:2529.12.2016
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Российские туристы в Турции. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Вяткин
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МОСКВА, 29 дек – РИА Новости/Прайм. Обновленный закон о туризме, который вступает в силу 1 января 2017 года, несмотря на наличие неопробованных на рынке новелл, не вызовет жестких потрясений, а напротив приведет к консолидации и укрупнению бизнеса, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Регионы России. Крым
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Общественная Палата позитивно оценила обновленный закон о туризме

С 1 января 2017 года в России вступит в силу обновленный закон о туризме, в законодательной базе туристской отрасли произойдут фундаментальные изменения. В частности, впервые введены новые понятия — детский туризм, система навигации в сфере туризма, туристско-информационный центр и электронная путевка; определены и разграничены полномочия в сфере туризма между федеральными, региональными и муниципальными органами власти.

Собеседник агентства уточнила, что новый закон несет такое количество неопробованных новелл, что пока трудно оценить, как отреагирует рынок.

"Мы понимаем, что бизнес за последние годы закалился до такой степени, что, в хорошем смысле слова, может приспособиться к любым обстоятельствам. Операторы с особой интенсивностью готовятся к вступлению в силу этого закона. Мы ожидаем продолжения серьезной консолидации и укрупнения бизнеса. Последние годы с рынка уходят мелкие и средние компании, которым сложно конкурировать с крупным бизнесом. Мы считаем, что закон катализирует это процесс во всех сегментах рынка", — сказала Ломидзе.

Представитель АТОР пояснила, что сейчас практически нет деления на туроператоров, которые работают только на выездной, или только на внутренний туризм.

"Если мы говорим о крупных компаниях, которые обслуживают основной турпоток, то они работают практически во всех сегментах рынка. Поэтому консолидация пройдет по всем видам туризма", — считает Ломидзе.

По ее мнению, рынок не досчитается какого-то количества юридических лиц, но это произойдет без громких скандалов, банкротств и ущерба для потребителей – просто кто-то не сможет соответствовать новым требованиям закона.

"Полагаем, что правоприменительная практика тех новелл, которые есть в законе, может привести к тому, что придется еще заниматься доработкой. Министерство культуры намерено следить за ситуацией и своевременно реагировать на потребности рынка таким образом, чтобы это не привело ни к каким коллапсам. Пока мы не ожидаем после вступления закона в действие никаких патовых ситуаций, ступора и жестких потрясений", — подытожила исполнительный директор АТОР.

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