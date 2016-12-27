Крым в 2016 году посетило в четыре раза больше украинцев, чем в 2015-ом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек — РИА Новости, Максим Грознов. Около двух миллионов граждан Украины посетили Крым в текущем году, что в четыре раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщил глава комитета парламента республики по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

"На территории Крыма в 2016 году побывали представители более 64 стран. Общее количество иностранцев — один миллион 904 тысячи человек. Подавляющее большинство – граждане Украины, пребывающие через пункты пропуска на границе", — рассказал Черняк журналистам.

Глава комитета привел для сравнения данные о посетивших полуостров в последние два года через границу с Украиной. В 2014 году общее количество иностранцев было около 150 тысяч человек, а в 2015-м с территории Украины на полуостров прибыло более 450 тысяч человек – граждан Украины.

По данным Черняка, в 2016 году общий поток отдыхающих составил более пяти с половиной миллионов человек.

"Мы превысили планку 5,5 миллиона отдыхающих, до Нового года к нам приедут (около) 60 тысяч, не более 100 тысяч. Они приедут уже в этом году, Новый год встретят здесь и отдыхать будут уже в следующем", — рассказал Черняк.

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