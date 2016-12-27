Отели на черноморском побережье повысят цены в 2017 году

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Стоимость размещения в отелях на черноморском побережье в летний сезон 2017 года повысится на 20%, рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции "Туристическая отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017 год", она подчеркнула, что среди тенденций будущего года — замедление динамики увеличения спроса на внутреннем рынке.

"Этот прогноз может не сбыться, если объекты размещения перестанут жадничать и поставят цены хотя бы прошлого года. Сейчас стоимость размещения на 2017 год заявлена на 20% выше, чем это было в текущем году, а в некоторых даже на 30%", — уточнила спикер.

По ее словам, возможно повторение прошлых лет, когда отели на Черном море "внезапно подняли цены, а потом столкнулись с недозагрузом и стали снижать цены в разгар сезона, чтобы как-то повысить спрос".

"Но хотелось бы плановой экономики. Хотелось бы понимания среди объектов размещения того, что повышение цен больше инфляции может сказаться крайне негативно на загрузке", — добавила Ломидзе.

Она напомнила, что среди россиян есть уже определенное недовольство соотношением цена-качество на отечественных курортах, и предположила, что такие туристы будут выбирать другие направления, как в России, так и за рубежом.