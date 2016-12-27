Средняя стоимость отдыха россиян в 2016 году составила 41 тысячу рублей

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Гражданин России потратил в 2016 году на отдых в среднем около 41 тысячи рублей, что оказалось незначительно выше аналогичного показателя предыдущего года, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"По всем основным популярным направлениям, включая Россию, в бюджетном сегменте средняя стоимость отдыха получилась 41 тысяча рублей на человека. Это чуть выше, чем в 2015 году, но существенного влияния на спрос такое повышение цен не оказало", — сказала Ломидзе, выступая на пресс-конференции "Туристическая отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017 год".

Глава АТОР также отметила, что стоимость отдыха в рублевом эквиваленте на зарубежные направления снизилась, несмотря на то что средневзвешенный курс в 2016 году был немного выше.

"В среднем продолжительность отдыха россиян сократилась на 1,5 дня. Подавляющее большинство туристов выбирали размещение в трехзвездочных гостиницах. По данным различных агрегаторов, число бронирований отелей 3 звезды по всем направлениям, включая российские, увеличилось на 60% по сравнению с 2015 годом", — пояснила Ломидзе.

Она также уточнила, что потребительское поведение в 2016 году является продолжением того, что наблюдалось в 2015 году, но те тенденции, которые год назад были еще едва обозначены, в этом году обрели четкость и контрастность.