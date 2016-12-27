Расходы россиян на туристические поездки внутри страны выросли на 88%

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Расходы российских граждан в путешествиях по стране, согласно данным Центробанка, выросли на 88% по сравнению с прошлым годом, в то время как их траты в зарубежных поездках уменьшились на 24% за аналогичный период, сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции "Туристическая отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017 год", она рассказала, что Центробанк проанализировал расходы российских граждан на зарубежные поездки и на туры внутри страны. "Если на зарубежные поездки расходы сократились примерно на 24%, то внутри страны расходы выросли на 88%", — отметила Ломидзе.

"По оценке наших аналитиков, это беспрецедентно высокая цифра. Даже в 2015 году, когда только началась тенденция роста интереса к отдыху внутри страны, мы не видели такой динамики прироста", — пояснила представитель АТОР.

"Нужно понимать, что за год цены внутри страны существенно изменились. То конкурентное преимущество, которое мы получили внутри страны в связи с девальвацией рубля, с удешевлением отечественного продукта, в 2016 году этот тренд хоть имел значение, но был уже не настолько актуальным: отдых подорожал. Это говорит о том, что в развитии туризма сыграло большую роль не только стабилизация рубля, но и стабилизация курса. Нестабильность курса оказывает более негативное влияние, чем стабилизация даже высокого курса", — считает Ломидзе.