"Шереметьево" и Visit Russia будут сотрудничать для развития туризма

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм. Московский международный аэропорт "Шереметьево" и национальный маркетинговый центр Visit Russia подписали соглашение о стратегическом партнерстве, которое предполагает объединение усилий и возможностей, чтобы максимально раскрыть потенциал въездного и внутреннего туризма в России, сообщает пресс-служба аэропорта.

Ресурсы аэропорта "Шереметьево", который станет одной из опорных точек реализации проекта Visit Russia, будут использованы для информирования путешествующих россиян и зарубежных граждан о туристских маршрутах России. Так, стороны будут совместно проводить презентации российского туристического потенциала на международных выставках, роуд-шоу, в ходе маркетинговых акций. Аэропорт заинтересован в увеличении въездного турпотока и повышении пассажиропотока на рейсах авиакомпаний.

Отмечается, что в рамках подписанного соглашения будет проведена работа над созданием максимально комфортной среды для туристов, прибывающих в Россию через "Шереметьево" и путешествующих внутри страны. Помещения аэропорта оснастят визуальными материалами, буклетами о туристических направлениях России.

"Сотрудничество с аэропортом "Шереметьево", который является основными воздушными воротами России, взаимно усиливает наши позиции за счет объединения информационных и материальных ресурсов для проведения маркетинговой кампании. Кроме того, мы непосредственно демонстрируем путешественникам развитость инфраструктуры и качество обслуживания с момента прибытия на территорию Российской Федерации, что особенно важно накануне проведения в России Кубка Конфедераций 2017 и Чемпионата мира по футболу 2018", — приводятся в сообщении слова заместителя руководителя Федерального агентства по туризму, курирующего проект Visit Russia, Сергея Корнеева.

Как отметил заместитель гендиректора по коммерции Шереметьево Денис Пашковский, синергия от сотрудничества аэропорта, Ростуризма и Национального центра по туризму Visit Russia позволит значительно увеличить въездной турпоток в Россию, будет способствовать расширению полетов российских авиакомпаний и началу полетов новых иностранных авиакомпаний в страну, в том числе с учетом проведения Чемпионата мира по футболу-2018 в России.

Национальный маркетинговый центр по туризму Visit Russia проводит мероприятия за рубежом для продвижения российского туристического потенциала и формирования позитивного имиджа Российской Федерации как страны, благоприятной для туризма и отдыха, с целью развития въездного туризма.