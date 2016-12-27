Количество туристов, посетивших Россию, в 2016 году выросло на 10%

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Количество иностранных туристов, посетивших РФ, по итогам 2016 года увеличилось на 10% по сравнению с прошлым годом, сообщила во вторник исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Выступая на пресс-конференции "Туристическая отрасль России: итоги 2016 года и перспективы на 2017 год", она рассказала, что объем иностранных туристов, перевезенных нашими перевозчиками, увеличился на 5-6% по сравнению с 2015 годом.

"Это вполне коррелирует с данными АТОР, которые дают туроператоры, которые говорят, что въездной поток в 2016 году увеличился примерно на 10%. Большинство иностранцев пользуется авиаперевозкой, но есть еще и Транссиб, который мы тоже не будем сбрасывать со счетов", — пояснила Ломидзе.

"Въездной туризм — это одна из приоритетных отраслей. Если до сих пор мы говорили о том, что нужно развивать въездной туризм, то в течение 2015-2016 годов стали предприниматься конкретные меры по развитию и продвижению туризма на уровне государства. Сделано было еще не достаточно, но это огромный прорыв", — сказала представитель АТОР.