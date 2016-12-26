"Турпомощь" считает, что турбизнес научился защищать своих клиентов

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Одним из значительных достижений российского туристического рынка стала способность бизнеса защищать своего клиента в сложных условиях, сообщил в понедельник глава ассоциации "Турпомощь" Александр Осауленко.

Выступая на пресс-конференции "Российский туризм: итоги года и планы 2017", он рассказал, что за последние 1,5 года "у нас произошли 11 банкротств, но ни один турист при этом не пострадал".

"Это основной итог, которого добилась ассоциация "Турпомощь". Безусловно, она сделала это не одна, а при поддержке Федерального агентства по туризму, министерства культуры, общественных организаций", — уточнил Осауленко.

"Так, потенциальные 10 тысяч туристов, которых мы должны были бы эвакуировать в подобной ситуации, все отдохнули. Причём в 2016 году впервые появились такие туристы, которые поехали отдыхать и получили полностью оплаченные услуги уже после того, как туроператор объявил себя банкротом", — пояснил он.

"Мы считаем, что это одно из значительных достижений бизнеса, нашего рынка, когда в таких сложных условиях мы научились защищать туриста и собственный бизнес без того, чтобы на рынке появились горячие точки", — заявил глава ассоциации.