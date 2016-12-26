Турбизнес ждет открытия египетских курортов в феврале-марте 2017 года

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Представители туристического бизнеса рассчитывают, что главные египетские курорты Хургада и Шарм-эш-Шейх станут доступны российским туристам в феврале-марте 2017 года, сообщил в понедельник генеральный директор компании "Интурист" Виктор Тополкараев.

"Все уже поняли, что предсказывать, когда откроют Египет, это то же самое, что гадать на кофейной гуще. Мы ждали сентябрь-октябрь, потом ждали ноябрь-декабрь", — сказал он, выступая на пресс-конференции "Российский туризм: итоги года и планы 2017".

Тополкараев напомнил, что Россия — это северная страна, и наши соотечественники отправлялись в Египет ради семейного отдыха зимой с маленькими детьми, к солнцу и к морю.

По мнению туроператора, заместить полностью Египет как конкретный туристический продукт практически нечем, потому что ближайшие конкуренты — это Таиланд, индийский штат Гоа и ОАЭ — стоят гораздо дороже и расположены дальше.

"Все ждут открытия египетского направления. Вероятно начнут с Каира. Исходя из текущей ситуации, я думаю, что это произойдёт в январе-феврале. Потом, скорее всего, откроют Хургаду, а может быть, откроют сразу и Хургаду, и Шарм-эш-Шейх. Предполагаю, что случится это где-то в феврале-марте. Мы, по крайней мере, ориентируемся на такие даты", — высказал предположение Тополкараев.

"Туроператоры готовы к открытию Египта, и если откроется это направление, то чартерные цепочки будут поставлены в течение двух недель максимум, а в течение месяца турпоток получит регулярный характер. Это не будут те же объёмы, что и до закрытия, но тенденция к росту обязательно будет", — заверил он.