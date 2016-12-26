РСТ: бесперспективных регионов в туристическом плане в России почти нет

МОСКВА, 26 дек – РИА Новости/Прайм, Ирина Нехорошкина. Уникальный рост внутреннего туризма, который продолжается третий год, доказывает, что в России не осталось неперспективных туристических регионов, заявил в понедельник вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Выступая на пресс-конференции "Российский туризм: итоги года и планы 2017", он напомнил, что тенденция роста внутреннего потока в РФ продолжается уже третий год.

"В среднем по итогам 10 месяцев рост составил 18%. Конечно, в разных регионах это разные цифры. Например, Краснодарский край принял более 15 миллионов туристов, Крым – около 6 миллионов, Алтайский край – 2 миллиона, Санкт-Петербург – 7 миллионов и так далее. В России практически нет неперспективных регионов", — сообщил Барзыкин.

Он уточнил, что "произошла диверсификация продукта".

"То есть гораздо шире стал перечень готового продукта и туристских услуг, от традиционного пляжного отдыха и заканчивая экологическим, гастрономическим и так далее. Тенденции этого сезона — расширение ассортимента услуг при снижении общего базового пакета его стоимости", — пояснил вице-президент РСТ.