В Сочи пройдет открытие зимнего курортного сезона на курорте "Роза Хутор"

СОЧИ, 24 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Торжественное открытие зимнего курортного сезона и традиционные выборы бургомистра пройдут в субботу на горном курорте "Роза Хутор" в Сочи, говорится в сообщении курорта.
"24 декабря на горном курорте "Роза Хутор" состоится традиционный праздник, посвященный началу зимнего сезона-2016/2017 — День Роза Хутор. Праздник пройдет на трех площадках: в Роза Долине, на площади Роза, на Роза Плато и станции Роза", — говорится в сообщении.
"В сезоне-2016/2017 на данную должность претендуют Светлана Хоркина, Олег Газманов и Алла Довлатова. Проголосовать за кандидатов в бургомистры смогут не только гости курорта, но и посетители сайта", — говорится в сообщении.
Как заявлял ранее журналистам заместитель генерального директора ООО "Роза Хутор" Александр Белокобыльский, курорт планирует принять за весь сезон около 950 тысяч гостей, что на 150 тысяч больше, чем в прошлом году.