В Крыму уверены, что Керченский мост добавит полуострову 4 млн туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Полный запуск Керченского моста позволит увеличить туристический поток в Крым на 4 миллиона человек, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
"По нашей стратегии, которую мы разрабатываем в сфере развития туристической отрасли, мы к 2020 году ставим себе цель – 10 миллионов туристов за год. На сегодня эта цифра нереальна только по одной простой причине: добраться на крымские курорты можно либо самолетом, либо через паром, который в осенне-зимний период из-за погодных факторов работает нестабильно", — сказал Черняк РИА Новости.
Собеседник агентства подчеркнул, что полный запуск Керченского моста позволит существенно нарастить туристический поток в регион.
"Мы вполне понимаем, что на сегодня расселить 10 миллионов туристов в течение всего года – это не проблема. Правда, сегодня тех людей, которые хотят именно в осенне-зимний период приехать на лечение в крымские санатории, сдерживают расходы на дорогу, которые порой больше, чем стоимость путевки", — заметил Черняк.
"Все это позволит к тем 6 миллионам туристов, на которые мы ориентируемся сегодня, добавить еще 4 миллиона. Запуск моста существенно расшит рамки курортного сезона, подстегнет для развития лечебного и оздоровительного туризма, а также позволит снизить затраты на отдых", — подчеркнул Черняк.
Глава комитета по туризму уверен, что с запуском Керченского моста в Крыму упадут цены во многих сферах, в том числе на питание и проживание, что сделает отдых на крымских курортах более доступным и не затратным.
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