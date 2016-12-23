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Туризм
Туризм

В Крыму уверены, что Керченский мост добавит полуострову 4 млн туристов

14:4523.12.2016
(обновлено: 14:46 23.12.2016)
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Отдыхающие у бассейна в семейном отеле в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости. Полный запуск Керченского моста позволит увеличить туристический поток в Крым на 4 миллиона человек, сообщил глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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Путин рассказал, как введение Керченского моста скажется на сфере туризма
Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что число туристических поездок в Крым резко возрастет после введения Керченского моста. Керченский мост будет самым протяженным в России, его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов — на декабрь 2019 года.

"По нашей стратегии, которую мы разрабатываем в сфере развития туристической отрасли, мы к 2020 году ставим себе цель – 10 миллионов туристов за год. На сегодня эта цифра нереальна только по одной простой причине: добраться на крымские курорты можно либо самолетом, либо через паром, который в осенне-зимний период из-за погодных факторов работает нестабильно", — сказал Черняк РИА Новости.

Собеседник агентства подчеркнул, что полный запуск Керченского моста позволит существенно нарастить туристический поток в регион.

"Мы вполне понимаем, что на сегодня расселить 10 миллионов туристов в течение всего года – это не проблема. Правда, сегодня тех людей, которые хотят именно в осенне-зимний период приехать на лечение в крымские санатории, сдерживают расходы на дорогу, которые порой больше, чем стоимость путевки", — заметил Черняк.

Регионы России. Крым. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Мальгавко
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Пять крымских городов вошли в десятку самых недорогих курортов России
По его мнению, запуск Керченского моста, и особенно железнодорожного сообщения, сполна обеспечит транспортную доступность полуострова.

"Все это позволит к тем 6 миллионам туристов, на которые мы ориентируемся сегодня, добавить еще 4 миллиона. Запуск моста существенно расшит рамки курортного сезона, подстегнет для развития лечебного и оздоровительного туризма, а также позволит снизить затраты на отдых", — подчеркнул Черняк.

Глава комитета по туризму уверен, что с запуском Керченского моста в Крыму упадут цены во многих сферах, в том числе на питание и проживание, что сделает отдых на крымских курортах более доступным и не затратным.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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