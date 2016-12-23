Путин рассказал, как введение Керченского моста скажется на сфере туризма

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что число туристических поездок в Крым резко возрастет после введения Керченского моста.

Отвечая на вопрос, какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма, Путин назвал судоремонтную отрасль, судостроение, отдельные направления химической промышленности, сельское хозяйство и особенно выделил туризм.

"Разумеется, туризм. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста объем туристических поездок резко возрастет", — сказал президент.

"Мне бы хотелось, чтобы высокотехнологичные сферы развивались в Крыму, чтобы не нарушали окружающую среду, не наносили ей ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие места", — прокомментировал ситуацию глава государства.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>

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