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Туризм
Туризм

Путин рассказал, как введение Керченского моста скажется на сфере туризма

Тема:
Пресс-конференция Владимира Путина (153)
13:2023.12.2016
(обновлено: 13:51 23.12.2016)
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Президент РФ Владимир Путин на двенадцатой большой ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне. 23 декабря 2016
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции заявил, что число туристических поездок в Крым резко возрастет после введения Керченского моста.

Строительство моста через Керченский пролив в Крыму. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Полегенько
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Стройку керченского моста профинансировали почти на 100 миллиардов рублей

Отвечая на вопрос, какие отрасли могли бы быть перспективными для Крыма, Путин назвал судоремонтную отрасль, судостроение, отдельные направления химической промышленности, сельское хозяйство и особенно выделил туризм.

"Разумеется, туризм. Я в этом нисколько не сомневаюсь, что с введением Керченского моста объем туристических поездок резко возрастет", — сказал президент.

"Мне бы хотелось, чтобы высокотехнологичные сферы развивались в Крыму, чтобы не нарушали окружающую среду, не наносили ей ущерба, но создавали бы высокотехнологичные и хорошо оплачиваемые рабочие места", — прокомментировал ситуацию глава государства.

Президент России в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики. Мероприятие проходит в Центре международной торговли.

Прямую трансляцию мероприятия ведут телеканалы "Россия 1", "Россия 24" и "Первый канал", а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России".

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>

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