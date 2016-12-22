Россия и Турция договорились о новых авиарейсах между странами

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Авиационные власти РФ и Турции договорились о новых авиарейсах между двумя странами, которые свяжут Стамбул с аэропортом Жуковский и Грозный, и Москву с аэропортом Газипаша провинции Анталья, сообщил генеральный директорат гражданской авиации Турции (SHGM) в четверг.
"Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному 20-21 декабря между двумя странами в Москве, новые регулярные авиарейсы будут выполняться из Стамбула в аэропорты Жуковский и Грозный, а из Москвы — в аэропорт Газипаша провинции Анталья", — сообщается на сайте SHGM.
Сообщается, что аэропорт Газипаша выбран в качестве нового пункта назначения для авиарейсов из России, а аэропорт Сочи — в качестве нового пункта назначения для авиаперевозчиков Турции.