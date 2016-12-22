Россия и Турция договорились о новых авиарейсах между странами

АНКАРА, 22 дек — РИА Новости. Авиационные власти РФ и Турции договорились о новых авиарейсах между двумя странами, которые свяжут Стамбул с аэропортом Жуковский и Грозный, и Москву с аэропортом Газипаша провинции Анталья, сообщил генеральный директорат гражданской авиации Турции (SHGM) в четверг.

"Согласно меморандуму о взаимопонимании, подписанному 20-21 декабря между двумя странами в Москве, новые регулярные авиарейсы будут выполняться из Стамбула в аэропорты Жуковский и Грозный, а из Москвы — в аэропорт Газипаша провинции Анталья", — сообщается на сайте SHGM.

В сообщении отмечается, что в ходе заседания, прошедшего под председательством заместителя главы SHGM Бахри Кесиджи и заместителя директора департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России Сергея Сескутова, обсуждалось сотрудничество России и Турции в сфере гражданской авиации после кризиса в двусторонних отношениях, который негативно повлиял на авиационную и туристическую сферы.

Сообщается, что аэропорт Газипаша выбран в качестве нового пункта назначения для авиарейсов из России, а аэропорт Сочи — в качестве нового пункта назначения для авиаперевозчиков Турции.