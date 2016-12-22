Спрос на горнолыжные направления Европы среди россиян вырос на 20%

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Стабилизация курса евро и укрепление рубля, а также отсутствие наиболее массового зимнего направления – Египта, привели к тому, что спрос на горнолыжные направления Европы среди россиян в период зимних каникул вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"В связи со стабилизацией курса евро и укреплением рубля, а также в связи с отсутствием наиболее массового зимнего направления, которым на протяжении последних десятилетий являлся Египет, происходит перераспределение спроса на новогодние каникулы", — сказала собеседница агентства.

"Несмотря на то, что безусловными лидерами продаж остаются такие массовые направление как Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты и Турция, Европа также показывает стабильную динамику примерно в 20% в организованном сегменте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — пояснила Ломидзе.

Она добавила, что аналитики АТОР считают, что в течение ближайших 10 дней эта цифра может измениться в сторону увеличения.

"По долям на рынке, наибольшим спросом среди европейских направлений пользуются альпийские страны и их горнолыжные направления, а среди них лидируют Андорра, Италия и Австрия. Далее с достаточно большим отрывом следуют Франция, Швейцария и Германия. Прирост в организованном сегменте виден по всем этим направлениям – где-то он больше, а где-то меньше. Но динамика очевидна", — резюмировала представитель АТОР.