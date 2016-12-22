Спрос на горнолыжные направления Европы среди россиян вырос на 20%

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Стабилизация курса евро и укрепление рубля, а также отсутствие наиболее массового зимнего направления – Египта, привели к тому, что спрос на горнолыжные направления Европы среди россиян в период зимних каникул вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила РИА Новости исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Несмотря на то, что безусловными лидерами продаж остаются такие массовые направление как Таиланд, Вьетнам, Арабские Эмираты и Турция, Европа также показывает стабильную динамику примерно в 20% в организованном сегменте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — пояснила Ломидзе.
Она добавила, что аналитики АТОР считают, что в течение ближайших 10 дней эта цифра может измениться в сторону увеличения.
"По долям на рынке, наибольшим спросом среди европейских направлений пользуются альпийские страны и их горнолыжные направления, а среди них лидируют Андорра, Италия и Австрия. Далее с достаточно большим отрывом следуют Франция, Швейцария и Германия. Прирост в организованном сегменте виден по всем этим направлениям – где-то он больше, а где-то меньше. Но динамика очевидна", — резюмировала представитель АТОР.