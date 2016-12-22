Россияне перестают жестко экономить во время отдыха, отмечают туроператоры

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Исследователи Ассоциации туроператоров России, проанализировав качество спроса соотечественников на туры в период новогодних каникул, определили, что туристы стали постепенно выходить из режима жесткой экономии во время отдыха, рассказала РИА Новости исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"Если на протяжении всего летнего сезона наши соотечественники экономили буквально на всем — мы видели, что туристы бронируют в основном трехзвездочные гостиницы, уменьшают количество экскурсий, сокращают продолжительность отдыха, выбирают наиболее экономичные способы транспортировки и так далее — то сегодня, на новогодние каникулы, мы видим другую тенденцию", — сообщила собеседник агентства.

"Россияне стали больше интересоваться четырехзвездочными отелями на базе завтрака и показывать готовность продлить отдых. Сейчас средняя продолжительность каникул для россиян составляет 10-11 дней", — продолжила она.

При этом Ломидзе отметила, что на внутреннем рынке конъюнктура по сути не меняется. "Это короткие поездки на 4-5 дней, либо до Рождества, либо сразу после него. А в силу климатических особенностей основную массу запросов составляют экскурсионные поездки", — прокомментировала ситуацию представитель АТОР.

Собеседник агентства также подтвердила, что тенденция прошлого года, заключавшаяся в растущем спросе на горнолыжный отдых по всей стране, сохраняется в сезоне 2016-2017 годов.

"В отличие от Красной Поляны, большинство горнолыжных курортов России имеют региональное значение, но в этом году туда устремилось большее количество отдыхающих, чем годом ранее. Пока мы ожидаем, что спрос будет на 15% выше, чем в прошлом году, но окончательные итоги можно будет подвести после окончания каникул", — заявила Ломидзе.