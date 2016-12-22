Мутко направил отраслевым организациям поручения по проблемам туризма

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости/Прайм. Заместитель председателя правительства по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко разослал заинтересованным организациям перечень поручений по итогам своей встречи с представителями отраслевой общественности, сообщает в четверг пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Восемь поручений касаются актуальных проблем отрасли, в частности, Министерству культуры поручается "обеспечить мониторинг реализации" нового закона о туризме, "доложить по результатам первого полугодия 2017 года и представить предложения по развитию законодательной и нормативной правовой базы, регулирующей деятельности в сфере туризма.

Ростуризму совместно с АТОР и РСТ — "провести анализ туроператорской деятельности в первом квартале 2017 года, включая соблюдения требований, предъявляемых к финансовому обеспечению и формированию резервного фонда и фонда персональной ответственности туроператоров". Первый доклад необходимо подготовить уже к 20 января 2017 года, затем подобный отчет необходимо будет представлять в правительство ежемесячно.

Также из документа следует, что правительство заинтересовано в совершенствовании статистического учета: "Министерству культуры, Росстату и Ростуризму поручено представить предложения по совершенствованию статистического наблюдения и отчетности в сфере туризма до 2017 года".

Наиболее резонансное поручение касается реестра турагентств. Вице-премьер поручил Министерству культуры, Ростуризму, Роспотребнадзору и Федеральной налоговой службе "совместно проработать вопросы информационно-технического обеспечения формирования единого федерального реестра турагентств, а также определения федерального органа исполнительной власти, осуществляющего ведение указанного реестра, и доложить о результатах".

Кроме того, "в целях повышения влияния сферы туризма на рост экономики, в том числе на развитие сферы услуг туристских компаний, коллективных средств размещения, транспорта, торговли и др.", Ростуризму и Минкультуры поручено активнее работать с профессиональными общественными объединениями в сфере туризма.

В последнем пункте поручения отражено поручение Мединскому пересмотреть состав Координационного совета по развитию внутреннего и въездного туризма в России. Ранее вице-премьер пообещал, что работа Координационного совета, который был создан в 2015 году и собирался всего один раз, возобновится и будет проводиться на постоянной основе.