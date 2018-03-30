Золотая нива
Как работает старейшее в России производство комбайнов
Фотопроект «Россия. Территория настоящего»

История самого известного российского предприятия по производству комбайнов и тракторов — «Ростсельмаша» — началась почти 90 лет назад. Первую партию конных телег завод выпустил 21 июля 1929 года. Сегодня на продукцию этого предприятия приходится более половины отечественного рынка сельхозтехники.

Ростов-на-Дону выбрали для строительства завода неслучайно. Это крупный транспортный узел: тут река, сюда сходится много дорог — и обычных, и железных. Ну а главное, Ростов — центр региона, прославившегося небывалыми урожаями хлеба.

Цех сборки тракторов.
Цех сборки тракторов.
© РИА Новости / Илья Питалев
Установка утяжелителя трактора.
Установка утяжелителя трактора.
© РИА Новости / Илья Питалев
Комплектующие на участке по сборке тракторов RSM 2375.
Комплектующие на участке по сборке тракторов RSM 2375.
© РИА Новости / Илья Питалев
Участок с запасными частями в центрально-логистическом комплексе.
Участок с запасными частями в центрально-логистическом комплексе.
© РИА Новости / Илья Питалев
Главная проходная компании Ростсельмаш.
Главная проходная компании Ростсельмаш.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Цех сборки тракторов.
© РИА Новости / Илья Питалев

Горожане «Ростсельмашем» гордятся. На предприятии трудится более десяти тысяч ростовчан. В одном только техническом центре 330 конструкторов занимаются экспериментальными проектами и усовершенствованием техники.

Работать инженером на таком предприятии очень престижно. Многие старшеклассники мечтают именно о такой профессии. Кстати, в кампании регулярно проводят экскурсии для школьников. 

В 1958 году «Ростсельмаш» выпустил самоходный комбайн СК-3. По тем временам это был настоящий прорыв. Машина убирала хлеб и отдельно паковала солому, а управлял ею всего один человек.

Комбайн «Дон-1500» спроектировали в 1988 году специально для южных регионов России. Эта машина с широким обхватом жатки рассчитана на высокую урожайность. Позже «Дон-1500» сменил комбайн ACROS.

Новые зерноуборочные комбайны Нива на главном конвейере завода Ростсельмаш.
Новые зерноуборочные комбайны Нива на главном конвейере завода Ростсельмаш.
© РИА Новости / В. Козлов
На территории завода Ростсельмаш.
На территории завода Ростсельмаш.
© РИА Новости / В. Козлов
Комбайнер совхоза Космос (Новая Каховка) Иван Бабич и стажер из Мали Ли Махмуд Амаду во время уборки пшеницы.
Комбайнер совхоза Космос (Новая Каховка) Иван Бабич и стажер из Мали Ли Махмуд Амаду во время уборки пшеницы.
© РИА Новости / Свет
Зерноуборочный комбайн Дон-1500, созданный коллективом конструкторов и специалистов производственного объединения Ростсельмаш, проходит испытания во время жатвы.
Зерноуборочный комбайн Дон-1500, созданный коллективом конструкторов и специалистов производственного объединения Ростсельмаш, проходит испытания во время жатвы.
© РИА Новости / Э. Литвинов
Главный конвейер Ростовского завода сельскохозяйственных машин (ныне компания Ростсельмаш).
Главный конвейер Ростовского завода сельскохозяйственных машин (ныне компания Ростсельмаш).
© РИА Новости / В. Козлов
Митинг рабочих завода Ростсельмаш, посвященный постановлению Совнаркома СССР о выпуске Займа третьей пятилетки.
Митинг рабочих завода Ростсельмаш, посвященный постановлению Совнаркома СССР о выпуске Займа третьей пятилетки.
© РИА Новости
На международной выставке Сельхозтехника-84 в парке Сокольники. Экспозиция Советского Союза.
На международной выставке Сельхозтехника-84 в парке Сокольники. Экспозиция Советского Союза.
© РИА Новости / Игорь Михалев
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Новые зерноуборочные комбайны Нива на главном конвейере завода Ростсельмаш.
© РИА Новости / В. Козлов

Самая большая машина в линейке «Ростсельмаша» — комбайн 7-го класса RSM 161. Выпускается с прошлого года. Кабина на этой машине приравнивается к люксу — она почти на треть больше стандартной.

Склад «Ростсельмаша» — самый крупный на юге России. Тут хранятся десятки тысяч запчастей, комплектующих тракторов и комбайнов, другая техника. За день можно загрузить запчастями два железнодорожных вагона и 17 фур.

Когда к складу подъезжает очередная машина, сразу открываются объемные отгрузочные ворота.

Полы здесь особые, комбинированные, рассчитанные на любую технику.

Ростсельмаш_Ready_гиф

В тракторном цеху собирают модель 2375. Основа канадская, но полностью переработанная под отечественный ГОСТ. Все модификации также получают отечественную классификацию.

Главный сборочный конвейер.
Главный сборочный конвейер.
© РИА Новости / Илья Питалев
Участок оклейки щитов.
Участок оклейки щитов.
© РИА Новости / Илья Питалев
Сборка агромашины на главном сборочном конвейере.
Сборка агромашины на главном сборочном конвейере.
© РИА Новости / Илья Питалев
Начало сборочного конвейера.
Начало сборочного конвейера.
© РИА Новости / Илья Питалев
Собрание Мастера участка с рабочими.
Собрание Мастера участка с рабочими.
© РИА Новости / Илья Питалев
Участок сборки комбайнов.
Участок сборки комбайнов.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Главный сборочный конвейер.
© РИА Новости / Илья Питалев

С главного сборочного конвейера сходят комбайны ACROS, TORUM, NOVA. Восемь сборочных участков — покраска, сварка, испытания. Главный конвейер — платформенный, кольцевой, замкнутый.

Боковые расположены в четкой технологической последовательности. Все работает по принципу пятнашек: одна плита выталкивается гидротолкателем, другая занимает ее место, и комбайны переходят на вторую линию. На конвейере собирают все модификации машин одновременно. За смену — 28 единиц.

В 6:40 утра генеральный директор принимает отчет и обсуждает планы на день с директорами цехов. Четко выстроенная технологическая цепочка сбоев не дает — ни на одном из участков работа не стопорится, и машины доходят до заказчика точно в срок.

 

К сотрудникам на предприятии предъявляют жесткие требования. В штат берут либо опытных специалистов, либо перспективную молодежь, готовую учиться.

Иван Костенко, начальник цеха сборки тракторов.

Три года назад его пригласили на предприятие: требовался человек, знающий о тракторах буквально все, до мельчайших деталей. Инженер-механик по образованию, он начал здесь с должности мастера. Теперь — начальник цеха.

«С 2007 года этот трактор поставляли из Канады, сборка была полностью заокеанская. Но к 2016-му мы все наладили и собрали первые пять машин. Эксперимент признали успешным, техника прошла необходимые испытания. И машина встала на конвейер, начали серийное производство».

Уборка агромашинами Ростсельмаш.
Уборка агромашинами Ростсельмаш.
© РИА Новости / Илья Питалев
Ростсельмаш – это гордость страны.
Ростсельмаш – это гордость страны.
© РИА Новости / Илья Питалев
Лучшие механизаторы России работают на комбайнах Ростсельмаш.
Лучшие механизаторы России работают на комбайнах Ростсельмаш.
© РИА Новости / Илья Питалев
70% пшеницы в России убирается агромашинами Ростсельмаш.
70% пшеницы в России убирается агромашинами Ростсельмаш.
© РИА Новости / Илья Питалев
500 филиалов сервисной сети в России и других странах обслуживает Ростсельмаш.
500 филиалов сервисной сети в России и других странах обслуживает Ростсельмаш.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Уборка агромашинами Ростсельмаш.
© РИА Новости / Илья Питалев
Иван Бородин, инженер-технолог.

 

«Я технолог бокса испытаний, занимаюсь технической документацией. После окончательной сборки машина поступает в бокс обкатки.

Ее заправляют. Проверяется отсутствие течи. Затем наши рабочие производят первоначальный пуск машины, смотрят, как работает гидро- и электрооборудование по основным параметрам контроля».

Сборка моторной установки.
Сборка моторной установки.
© РИА Новости / Илья Питалев
Кормоуборочный комбайн DON 680M.
Кормоуборочный комбайн DON 680M.
© РИА Новости / Илья Питалев
Производственное табло, которое отображает график выпуска агромашин за смену, день, неделю, месяц.
Производственное табло, которое отображает график выпуска агромашин за смену, день, неделю, месяц.
© РИА Новости / Илья Питалев
Детские рисунки детей сотрудников, которые ежегодно готовят дети к Дню защиты детей. После, бумажный вариант профессиональными граффитистами переносится на стену славы Ростсельмаш.
Детские рисунки детей сотрудников, которые ежегодно готовят дети к Дню защиты детей. После, бумажный вариант профессиональными граффитистами переносится на стену славы Ростсельмаш.
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сборка моторной установки.
© РИА Новости / Илья Питалев
Максим Алексеенко, слесарь механосборочных работ пятого разряда.

«Моя задача — монтаж капотов, приклеивание аппликаций, а участок называется «капотирование».

Каждый день работаем с семи утра до четырех дня. Я тут с октября 2015 года. У нас хорошие условия труда, хотя тяжеловато, конечно, — целый день на ногах.

Мы как-то даже измеряли шагомером, сколько же проходим за смену: оказалось, 20 километров».

На фото изображена задняя часть трактора. Здесь располагается тяговый брус, трехточечное навесное устройство и 4 пары быстроразъемных соединений (гидровыходов) для подключения орудий.
На фото изображена задняя часть трактора. Здесь располагается тяговый брус, трехточечное навесное устройство и 4 пары быстроразъемных соединений (гидровыходов) для подключения орудий.
© РИА Новости / Илья Питалев
Цех сборки тракторов.
Цех сборки тракторов.
© РИА Новости / Илья Питалев
Трактор модели RSM 2375.
Трактор модели RSM 2375.
© РИА Новости / Илья Питалев
Цех сборки тракторов на производственной площадке компании Ростсельмаш в Ростове-на-Дону.
Цех сборки тракторов на производственной площадке компании Ростсельмаш в Ростове-на-Дону.
© РИА Новости / Илья Питалев
Пяти минутное собрание рабочих и начальника цеха перед началом смены.
Пяти минутное собрание рабочих и начальника цеха перед началом смены.
© РИА Новости / Илья Питалев
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На фото изображена задняя часть трактора. Здесь располагается тяговый брус, трехточечное навесное устройство и 4 пары быстроразъемных соединений (гидровыходов) для подключения орудий.
© РИА Новости / Илья Питалев
Александр Владимирович Родин, мастер участка сборки двигателей.

 

Пришел в «Ростсельмаш» в 2012 году, сразу после института, устроился сюда учеником слесаря. Проработав четыре года, стал бригадиром, а теперь — мастер на участке сборки двигателей.

«Коллектив у нас очень дружный, сплоченный, все друг другу помогают. Профсоюз вывозит на разные тренинги и соревнования. Нам есть куда расти — надо только стараться. Я желаю нашей компании роста и процветания».

Еще одно направление работы — цех гибких технологий. Это дочернее предприятие занимает три корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Компания выпускает продукцию 20 тысяч наименований, в основном запчасти для «Ростсельмаша».

Лазерная резка металла на производственной площадке Ростсельмаш.
Лазерная резка металла на производственной площадке Ростсельмаш.
© РИА Новости / Илья Питалев
Участок гибки металла.
Участок гибки металла.
© РИА Новости / Илья Питалев
Прессовый участок.
Прессовый участок.
© РИА Новости / Илья Питалев
Лазерная резка металла на производственной площадке Ростсельмаш
Лазерная резка металла на производственной площадке Ростсельмаш
© РИА Новости / Илья Питалев
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Лазерная резка металла на производственной площадке Ростсельмаш.
© РИА Новости / Илья Питалев

Тут уникальное оборудование: в частности, 18 лазерно-раскроечных комплексов, 23 единицы листогибочных прессов. Детали прессово-раскройного участка используются не только для собственной продукции, но и для «Фольксвагена-Поло», «Рено-Логана», «Рено-Дастера» отечественной сборки и на моделях АвтоВАЗа.

«Ростсельмаш» поставляет свою технику в 56 стран.

И сотрудники предприятия уверены, что это далеко не предел.

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