История самого известного российского предприятия по производству комбайнов и тракторов — «Ростсельмаша» — началась почти 90 лет назад. Первую партию конных телег завод выпустил 21 июля 1929 года. Сегодня на продукцию этого предприятия приходится более половины отечественного рынка сельхозтехники.
Ростов-на-Дону выбрали для строительства завода неслучайно. Это крупный транспортный узел: тут река, сюда сходится много дорог — и обычных, и железных. Ну а главное, Ростов — центр региона, прославившегося небывалыми урожаями хлеба.
Горожане «Ростсельмашем» гордятся. На предприятии трудится более десяти тысяч ростовчан. В одном только техническом центре 330 конструкторов занимаются экспериментальными проектами и усовершенствованием техники.
Работать инженером на таком предприятии очень престижно. Многие старшеклассники мечтают именно о такой профессии. Кстати, в кампании регулярно проводят экскурсии для школьников.
В 1958 году «Ростсельмаш» выпустил самоходный комбайн СК-3. По тем временам это был настоящий прорыв. Машина убирала хлеб и отдельно паковала солому, а управлял ею всего один человек.
Комбайн «Дон-1500» спроектировали в 1988 году специально для южных регионов России. Эта машина с широким обхватом жатки рассчитана на высокую урожайность. Позже «Дон-1500» сменил комбайн ACROS.
Самая большая машина в линейке «Ростсельмаша» — комбайн 7-го класса RSM 161. Выпускается с прошлого года. Кабина на этой машине приравнивается к люксу — она почти на треть больше стандартной.
Склад «Ростсельмаша» — самый крупный на юге России. Тут хранятся десятки тысяч запчастей, комплектующих тракторов и комбайнов, другая техника. За день можно загрузить запчастями два железнодорожных вагона и 17 фур.
Когда к складу подъезжает очередная машина, сразу открываются объемные отгрузочные ворота.
Полы здесь особые, комбинированные, рассчитанные на любую технику.
В тракторном цеху собирают модель 2375. Основа канадская, но полностью переработанная под отечественный ГОСТ. Все модификации также получают отечественную классификацию.
С главного сборочного конвейера сходят комбайны ACROS, TORUM, NOVA. Восемь сборочных участков — покраска, сварка, испытания. Главный конвейер — платформенный, кольцевой, замкнутый.
Боковые расположены в четкой технологической последовательности. Все работает по принципу пятнашек: одна плита выталкивается гидротолкателем, другая занимает ее место, и комбайны переходят на вторую линию. На конвейере собирают все модификации машин одновременно. За смену — 28 единиц.
В 6:40 утра генеральный директор принимает отчет и обсуждает планы на день с директорами цехов. Четко выстроенная технологическая цепочка сбоев не дает — ни на одном из участков работа не стопорится, и машины доходят до заказчика точно в срок.
К сотрудникам на предприятии предъявляют жесткие требования. В штат берут либо опытных специалистов, либо перспективную молодежь, готовую учиться.
Три года назад его пригласили на предприятие: требовался человек, знающий о тракторах буквально все, до мельчайших деталей. Инженер-механик по образованию, он начал здесь с должности мастера. Теперь — начальник цеха.
«С 2007 года этот трактор поставляли из Канады, сборка была полностью заокеанская. Но к 2016-му мы все наладили и собрали первые пять машин. Эксперимент признали успешным, техника прошла необходимые испытания. И машина встала на конвейер, начали серийное производство».
«Я технолог бокса испытаний, занимаюсь технической документацией. После окончательной сборки машина поступает в бокс обкатки.
Ее заправляют. Проверяется отсутствие течи. Затем наши рабочие производят первоначальный пуск машины, смотрят, как работает гидро- и электрооборудование по основным параметрам контроля».
«Моя задача — монтаж капотов, приклеивание аппликаций, а участок называется «капотирование».
Каждый день работаем с семи утра до четырех дня. Я тут с октября 2015 года. У нас хорошие условия труда, хотя тяжеловато, конечно, — целый день на ногах.
Мы как-то даже измеряли шагомером, сколько же проходим за смену: оказалось, 20 километров».
Пришел в «Ростсельмаш» в 2012 году, сразу после института, устроился сюда учеником слесаря. Проработав четыре года, стал бригадиром, а теперь — мастер на участке сборки двигателей.
«Коллектив у нас очень дружный, сплоченный, все друг другу помогают. Профсоюз вывозит на разные тренинги и соревнования. Нам есть куда расти — надо только стараться. Я желаю нашей компании роста и процветания».
Еще одно направление работы — цех гибких технологий. Это дочернее предприятие занимает три корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. Компания выпускает продукцию 20 тысяч наименований, в основном запчасти для «Ростсельмаша».
Тут уникальное оборудование: в частности, 18 лазерно-раскроечных комплексов, 23 единицы листогибочных прессов. Детали прессово-раскройного участка используются не только для собственной продукции, но и для «Фольксвагена-Поло», «Рено-Логана», «Рено-Дастера» отечественной сборки и на моделях АвтоВАЗа.
«Ростсельмаш» поставляет свою технику в 56 стран.
И сотрудники предприятия уверены, что это далеко не предел.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.