Работать инженером на таком предприятии очень престижно. Многие старшеклассники мечтают именно о такой профессии. Кстати, в кампании регулярно проводят экскурсии для школьников.

В 1958 году «Ростсельмаш» выпустил самоходный комбайн СК-3. По тем временам это был настоящий прорыв. Машина убирала хлеб и отдельно паковала солому, а управлял ею всего один человек.

Комбайн «Дон-1500» спроектировали в 1988 году специально для южных регионов России. Эта машина с широким обхватом жатки рассчитана на высокую урожайность. Позже «Дон-1500» сменил комбайн ACROS.