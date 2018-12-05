КАЛИНИНГРАД, 5 дек — РИА Новости. Третий блок новой Прегольской теплоэлектростанции в Калининграде ввели в эксплуатацию на два месяца раньше утвержденного российским правительством срока, сообщила пресс-служба калининградского филиала ООО "Интер РАО — Инжиниринг".

В регионе по решению правительства РФ строятся четыре электростанции (три на газовом топливе, одна угольная) суммарной мощностью около 1 ГВт. Новые энергомощности позволят обеспечить энергобезопасность Калининградской области, а также существенно повысить маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона страны.

"ООО "Интер РАО – Инжиниринг" завершило строительство третьей парогазовой установки (ПГУ) Прегольской ТЭС в Калининграде. Ввод в эксплуатацию осуществлен на два месяца раньше срока, установленного распоряжением Правительства РФ. Энергоблок №3 Прегольской ТЭС успешно прошёл тестирования для аттестации", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что за 72 часа испытаний парогазовая установка проработала при максимальной и минимальной нагрузке, разгружалась до нижнего предела мощности, прошла тестирование набора и сброса нагрузки. Кроме того, была подтверждена устойчивая работа оборудования в течение восьми часов на нагрузке технологического минимума, а также испытания на выделенный район.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт, состоящей из четырех парогазовых блоков, велось с июля 2016 года. Генеральным подрядчиком выступал ООО "Интер РАО — Инжиниринг", в строительстве было задействовано множество организаций, среди которых более десятка калининградских компаний.

Ранее досрочно были введены первый и второй энергоблоки станции. В настоящее время ведутся пусконаладочные работы на четвертой парогазовой установке, ее планируется ввести в эксплуатацию в первом квартале 2019 года.

Две станции — Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске — были введены в эксплуатацию в начале этого года. Новая угольная теплоэлектростанция Приморская строится в Калининградской области как запасная и будет работать в режиме "холодного резерва".