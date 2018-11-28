МЭР прогнозирует рост добычи угля в России к 2036 году на 41,6%

МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Добыча угля в РФ к 2036 году может вырасти на 41,6% — до 602 миллионов тонн по сравнению с 2018 годом, говорится в долгосрочном прогнозе социально-экономического развития РФ Минэкономразвития до 2036 года.

"На долгосрочный период прогнозируется положительная динамика объемов добычи угля. Прогнозируемый объем добычи угля в 2036 году составляет 602 миллиона тонн", — говорится в документе.

Согласно прогнозу МЭР, объем экспорта угля к 2030 году увеличится до 250,5 миллиона тонн, к 2036 году до 296,5 миллиона тонн.

Минэкономразвития отмечает, что в последние годы основным условием роста объемов добычи угля является рост его экспортных поставок.

"Поставки угля на внутренний рынок на протяжении длительного периода колеблются примерно на одном уровне ввиду конкуренции его с газом. Экспортная направленность угольного бизнеса выступает ключевым фактором развития угольной отрасли России", — говорится в прогнозе.

В конце августа глава Минэнерго РФ Александр Новак сообщил, что добыча угля в РФ может быть увеличена до более 420 миллионов тонн. Экспорт угля в 2018 году может вырасти на 3,3% по сравнению с 2017 годом — до 192,47 миллиона тонн.

В 2017 году добыча угля в России составила 408,9 миллиона тонн (+5,7% к 2016 году). Экспорт угля в 2017 году составил 186,3 миллиона тонн (+14,8% к 2016 году).