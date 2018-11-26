В Якутии вырастут тарифы на теплоэнергию для предприятий в 2019 году

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Рост тарифов на тепловую энергию в 2019 году для предприятий Якутии в среднем составит 2,8% из-за изменений в тарифообразовании в сфере энергетики, говорится в сообщении регионального правительства.

С 1 января 2019 года центральный и западный энергорайоны Якутии переходят в так называемую неценовую зону оптового рынка энергии и мощности Дальнего Востока. Эти изменения не коснутся населения республики, а для прочих потребителей — предприятий, предпринимателей — с 2019 года не будут утверждаться конечные тарифы.

С нового года все станции республики — Якутская ГРЭС, ГРЭС-2, Каскад Вилюйских ГЭС, Вилюйская ГЭС-3 — станут поставлять электроэнергию не напрямую потребителям, как было раньше, а на оптовый рынок энергомощности. "Якутскэнерго", являющееся гарантирующим поставщиком, будет покупать на оптовом рынке электроэнергию по ежечасно меняющимся ценам. Таким образом, если ранее существовал постоянный тариф на электроэнергию, то с 1 января тариф будет формироваться ежемесячно исходя из нескольких составляющих — тарифов на генерацию, на передачу, сбытовые услуги и инфраструктурных платежей.

Госкомцен республики будет утверждать только тарифы на передачу по сетям и сбытовые услуги. Тарифы на генерацию будет утверждать Федеральная антимонопольная служба России.

"Изменения в тарифообразовании в сфере энергетики будут отражаться на тарифах на коммунальные услуги… С учетом роста тарифов на электроэнергию и на топливо для котельных в среднем рост тарифов на тепловую энергию для предприятий составит 2,8%. Но у каждого поставщика будет свой дифференцированный рост тарифов в зависимости от вида топлива и других факторов", — приводятся в сообщении слова главы кабмина Якутии Владимира Солодова.

Рост тарифов для населения будет компенсироваться из республиканского бюджета. Для компенсации разницы тарифов населению на будущий год предусмотрена сумма в размере 24,5 миллиарда рублей, отмечают в правительстве.