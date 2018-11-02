Второй энергоблок новой ТЭС Прегольская ввели в эксплуатацию в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 2 ноя — РИА Новости. Второй энергоблок новой теплоэлектростанции Прегольская в Калининграде введен в эксплуатацию, сообщила компания "Калининградская генерация", заказчик строительства объектов генерации в Калининградской области.

В регионе по решению правительства РФ строятся четыре электростанции (три на газовом топливе, одна угольная) суммарной мощностью около 1 ГВт. Новые энергомощности позволят обеспечить энергобезопасность Калининградской области, а также существенно повысить маневренность и управляемость энергосистемы самого западного региона страны.

"Мы ввели в эксплуатацию второй энергоблок Прегольской ТЭС. Разрешение на ввод 1 ноября выдало агентство по архитектуре, градостроению и перспективному развитию правительства Калининградской области. Накануне парогазовая установка №2 успешно прошла натурные испытания, подтвердив возможность работы в изолированной системе", — говорится в сообщении.

Первый энергоблок Прегольской ТЭС ввели в эксплуатацию в сентябре этого года — раньше сроков, установленных распоряжением правительства РФ. По результатам аттестационных испытаний энергоблок подтвердил возможность нести максимальную электрическую нагрузку в 113,2 МВт. Ранее сообщалось, что строительство станции планируется завершить в первом квартале 2019 года.

Строительство Прегольской ТЭС мощностью 454 МВт ведется с июля 2016 года. Основное оборудование станции произведено отечественными предприятиями. Генеральным подрядчиком выступает ООО "Интер РАО – Инжиниринг", в строительстве было задействовано множество организаций, среди которых более десятка калининградских компаний. Максимальное количество персонала, занятого на стройплощадке – 2,2 тысячи человек.

Еще две станции — Маяковская ТЭС в городе Гусеве и Талаховская ТЭС в Советске — были введены в эксплуатацию в начале этого года. Новая угольная приморская теплоэлектростанция строится в Калининградской области как запасная и будет работать в режиме "холодного резерва".