МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Подмосковье прорабатывает порядка 15 ЖКХ-соглашений в рамках государственно-частного партнерства на сумму свыше 15 миллиардов рублей, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Денис Буцаев.

"На сегодняшний день в Подмосковье в стадии реализации находится пять концессионных соглашений в сфере ЖКХ, на подписании и окончании конкурсных процедур находятся также пять соглашений, и еще пять — в стадии подготовки. Общий объем инвестиции по этим договорам превысит 15 миллиардов рублей", — приводятся слова Буцаева в сообщении правительства Московской области.

У Подмосковья уже есть опыт привлечения частных инвестиций в сферу ЖКХ, в том числе для модернизации системы теплоснабжения. В Можайском районе реализуется инвестпроект с "Ростелекомом" по строительству и реконструкции котельных. Общий объем капвложений сроком на 14 лет составляет 892,5 миллиона рублей. В Электростали в стадии реализации находится проект с компанией "Глобус", связанный с модернизацией котельных и перекладкой тепловых сетей, объем капитальных вложений составляет около 1,2 миллиарда рублей на 25 лет.

Также среди масштабных проектов — модернизация теплового хозяйства в Кашире на 1,92 миллиарда рублей, реализуемый совместно с компанией "Компьюлинк ИК", и обновление теплообъектов на сумму в 1,4 миллиарда рублей в Серпухове и районе в рамках контракта с "Газпром теплоэнерго Московская область".