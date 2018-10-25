СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Постоянная работа и генерация первого блока Балаклавской ТЭС в Севастополе начнется после пусконаладочных работ и технического обслуживания с вечера пятницы, 26 октября, сообщил журналистам директор филиала ООО "Технопромэкспорт" в Севастополе Петр Екименко.
"Первый блок отработал с 1 по 13 октября на номинальной мощности от 235 до 245 мегаватт. Мы прошли испытания, которые нам предписывают соответствующие службы, наш первый пусковой блок успешно аттестовали. Начиная с 18.00 с пятницы на субботу (26-27 октября) начинаем работу и будем работать долго и длительно, надеюсь, уже без остановок, в соответствии с расчетными параметрами", — сказал Екименко.
Второй блок станции, по словам директора филиала компании, будет введен в строй в ноябре — начале декабря.
За время строительства станции в Севастополе было смонтировано около 25 тысяч тонн металлоконструкций, залито около 95 тысяч тонн бетона и проложено 650 километров кабеля, добавил Екименко.
Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ своим постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).