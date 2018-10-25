СЕВАСТОПОЛЬ, 25 окт — РИА Новости. Постоянная работа и генерация первого блока Балаклавской ТЭС в Севастополе начнется после пусконаладочных работ и технического обслуживания с вечера пятницы, 26 октября, сообщил журналистам директор филиала ООО "Технопромэкспорт" в Севастополе Петр Екименко.

Ранее стало известно, что плановое техническое обслуживание после пусконаладочных работ первого блока Балаклавской ТЭС завершится 26 октября, на данный момент блок не работает. Екименко отмечал, что ввод первого блока в эксплуатацию и получение соответствующих документов, скорее всего, произойдет в первых числах ноября, после чего первый блок станет "полноценным членом рынка электроэнергии РФ и единой энергосистемы".

"Первый блок отработал с 1 по 13 октября на номинальной мощности от 235 до 245 мегаватт. Мы прошли испытания, которые нам предписывают соответствующие службы, наш первый пусковой блок успешно аттестовали. Начиная с 18.00 с пятницы на субботу (26-27 октября) начинаем работу и будем работать долго и длительно, надеюсь, уже без остановок, в соответствии с расчетными параметрами", — сказал Екименко.

Второй блок станции, по словам директора филиала компании, будет введен в строй в ноябре — начале декабря.

За время строительства станции в Севастополе было смонтировано около 25 тысяч тонн металлоконструкций, залито около 95 тысяч тонн бетона и проложено 650 километров кабеля, добавил Екименко.

Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" ведет строительство Балаклавской ТЭС в Севастополе и Таврической ТЭС в Симферополе мощностью 470 МВт каждая. В июне правительство РФ своим постановлением перенесло сроки ввода в эксплуатацию первых двух энергоблоков мощностью по 235 МВт каждый на обеих ТЭС на 1 сентября (с 19 мая), второго блока Севастопольской ТЭС — на 1 октября, Симферопольской — на 1 ноября (ранее для обоих блоков срок был 18 июня).