"Интер РАО" хочет выкупить долю ОДК в совместном предприятии с GE

КАЛИНИНГРАД, 23 окт — РИА Новости. "Интер РАО" ведет переговоры о выкупе 25%-ной доли входящей в "Ростех" Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) в совместном предприятии (СП) обеих компаний с GE, эту долю "Интер РАО" хочет получить в счет долга ОДК в рамках другого СП по турбинам, сообщил РИА Новости предправления "Интер РАО" Борис Ковальчук.

"Да. Зачесть за долги, которые у нас есть. Это требования по ремонтам по некачественным турбинам ГДТ-110… обменять в счет долга", — ответил Ковальчук на вопрос, идут ли переговоры о выкупе доли ОДК в совместном предприятии с GE.

На вопрос, покрывает ли долг полностью стоимость 25%-ной доли, Ковальчук пояснил: "Не полностью, но мы в конструктивном подходе выработаем эти предложения".

19 октября газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что "Интер РАО" может довести до 50% свою долю в СП с американской GE "Русские газовые турбины", выкупив 25% у ОДК. По данным издания, энергохолдинг хочет также приобрести у GE лицензию на производство газовых турбин мощностью до 200 МВт.

Кроме того, "Интер РАО" входит в еще одно СП со структурой ОДК — НПО "Сатурн" — и "Роснано". Это СП пока безуспешно ведет разработку отечественной газовой турбины большой мощности. "Интер РАО" в рамках своих обязательств предоставляет площадку для испытаний — электростанцию Ивановские ПГУ. Последний образец турбины не прошел испытаний. Предыдущие образцы установлены на электростанции, но их работа вызывает нарекания. В случае выхода турбин из эксплуатации " Интер РАО " платит штрафы.

В мае Ковальчук говорил, что "Интер РАО" получило исполнительные листы на взыскание со структуры "Ростеха" более 1 миллиарда рублей в связи со штрафами из-за неполадок в работе газовых турбин на Ивановских ПГУ, но не планирует пока предъявлять их к взысканию и ждет доработки турбин.