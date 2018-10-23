Минэнерго: норма о субсидиях на оплату ЖКУ сохраняется при альткотельной

КЕМЕРОВО, 23 окт — РИА Новости. Введение новой модели рынка тепла по принципу альтернативной котельной не препятствует получению потребителями госсубсидий на оплату коммунальных услуг, сообщил замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго РФ Алексей Храпков.

"Модель альткотельной ни коим образом не препятствует реализации мер бюджетной социальной поддержки, тем кто в таковой нуждается", — сказал Храпков в ходе круглого стола, посвященного коммунальной инфраструктуре Кузбасса.

По словам представителя Минэнерго, в новом законе о теплоснабжении четко прописываются нормы бюджетной системы, которые позволяют такую поддержку осуществлять. Решение о форме субсидирования принимается местными властями и прописывается в соглашении между муниципалитетом и единой теплоснабжающей организацией.

Согласно данным министерства, субсидии из бюджета в теплоснабжение в РФ в целом (без учета субсидий за ЖКУ) в 2015 году составили порядка 150 миллиардов рублей. В первую тройку наиболее субсидируемых регионов входит Кузбасс, Санкт-Петербург и Якутия. Тем временем общую потребность в инвестициях Минэнерго оценивает примерно в 200 миллиардов рублей (по ценам 2015 года).