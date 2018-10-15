Решение по созданию СП "Реновы" и ГЭХ могут принять до конца года

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Решение по созданию совместного предприятия (СП) "Реновы" и "Газпром энергохолдинга" (ГЭХ) может быть принято до конца года, сообщил журналистам основной владелец "Реновы", сопредседатель и президент фонда "Сколково" Виктор Вексельберг.

"Я думаю, что до конца года примем решение", — заявил он, отвечая на вопрос, когда может быть создано СП "Реновы" и ГЭХ.

Сделка по слиянию активов "Т Плюс" и "Газпром энергохолдинга" обсуждалась еще в 2011 году. Тогда предполагалось, что "Ренова" получит блокпакет, но слияние заблокировала ФАС. В 2018 году обсуждение возобновилось после введения санкций США в отношении Вексельберга и его компаний. В сентябре "Газпром энергохолдинг" и "Т Плюс" заказали оценку стоимости активов для создания совместного предприятия.

В сентябре Вексельберг снизил долю находящихся в его косвенном распоряжении акций "Т Плюс" до 39,59% с 57,1%, говорилось в материалах энергокомпании.

Гендиректор "Газпром энергохолдинга" Денис Федоров в начале октября говорил журналистам, что холдинг интересует только контрольная доля при слиянии активов с "Т Плюс", при этом холдинг считает, что другие акционеры "Т Плюс", как и "Ренова", будут не против слияния, обсуждение возможной сделки пройдет в ближайшее время.

ФАС в сентябре сообщала, что компании не подавали в ФАС официально заявку о слиянии, но служба ведет внутренний анализ и считает, что в варианте, когда обсуждается вхождение полностью "Т Плюс" в холдинг, сделку вряд ли возможно согласовать.