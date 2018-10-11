Русгидро не переносит пуски с Сахалинской ГРЭС-2 и Совгаванской ТЭЦ

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. "Русгидро" не переносит сроки завершения строительства Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань (Хабаровский край), заявили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Менеджмент компании принимает исчерпывающие меры по недопущению рисков, обозначенных аудитором Счетной палаты России. "Русгидро" не переносит сроки завершения строительства Сахалинской ГРЭС-2 и ТЭЦ в городе Советская Гавань", — заявили в пресс-службе.

Счетная палата в четверг сообщила, что видит риски новой отсрочки ввода двух строящихся электростанций группы "Русгидро" на Дальнем Востоке: первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 — на 2019 год с 2018-го и ТЭЦ в Советской Гавани на 2021 год с 2019-го.

На заседании коллегии палаты аудитор Валерий Богомолов сообщил, что одна из причин задержек — ошибки в подготовке проектно-сметной документации. Ее корректировки привели в том числе к удорожанию проектов. Также изначально не были учтены сейсмическая активность, наличие скального грунта, сильные ветры и снегопады, сложности доставки оборудования. При проверке летом 2018 года аудиторы выяснили, что на объектах работает меньше специалистов, чем запланировано.

"Русгидро" в 2012 году получило из федерального бюджета 50 миллиардов рублей для строительства на Дальнем Востоке четырех электростанций: первых очередей Якутской ГРЭС-2 и Сахалинской ГРЭС-2, ТЭЦ в Советской Гавани (Хабаровский край) и второй очереди Благовещенской ТЭЦ (проект полностью реализован в декабре 2016 года).

В 2017 году сроки запуска электростанций были перенесены: для ТЭЦ в Совгавани — 2019 год вместо 2017 года, для первой очереди Сахалинской ГРЭС-2 — 2018 год вместо 2017-го, и для первой очереди Якутской ГРЭС-2 — 2017 год вместо 2016-го (станция уже запущена).