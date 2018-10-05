Сообщество энергопотребителей предлагает доработать проект модернизации ТЭС

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сообщество энергопотребителей выступает за доработку проекта модернизации тепловой генерации, главным образом, из-за технологически слабой, по их мнению, основы программы и отсутствия экономического эффекта для крупных потребителей, сообщил в выступлении на Российской энергетической неделе (РЭН) директор ассоциации "Сообщество потребителей энергии" Василий Кисилев.

"Организационно мы считаем, что не время для залпового отбора. У нас нет проектов длиннее двух лет, у нас нет еще полной ясности по готовности энергомашиностроения подхватить и обеспечить заказ на парогазовое оборудование разной мощности, и мы пока не видим каких-либо гарантий того, что мы в пределах инфляции удержимся и уложим все эти механизмы и желания. Наше предложение — давайте дорабатывать этот проект", — отметил он.

Основные замечания

В российской энергетике готовится масштабная программа модернизации оборудования, Минэнерго оценивает ее в 3,5 триллиона рублей до 2035 года. Программа может затронуть до 41 ГВт мощностей. Попавшие в нее проекты получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Срок окупаемости — 15 лет. Первые отборы проектов модернизации планируется провести в 2018 году сразу на три года: 2022-2024. Окупаться эта программа должна за счет повышенных платежей за мощность со стороны крупных потребителей.

Тем временем ключевые условия реализации программы не устраивают потребителей. Во-первых, они считают ее технологически слабой и полагают, что к 2035 году энергетика придет с технологиями 70-летней давности и топливной эффективностью прошлого века. И тогда новое обновление вновь ляжет на плечи потребителей.

По их мнению, при модернизации должны быть использованы технологии, дающие технологический, топливный и экономический эффекты. А именно, все газовые станции с оборудованием паросилового цикла нужно переводить в парогазовые. "Вопрос, может ли наше машиностроение обеспечить серьезный прорыв такого оборудования? На него надо искать ответ, но экономически вынуждать нас ставить по эффективности такое же оборудование как 40 лет назад и надеяться, что мы будем оплачивать это, это неверная политика, и мы это поддерживать не будем", — заверил глава ассоциации.

Будущее угольной тепловой генерации вызывает особые вопросы со стороны потребителей. "Я не знаю, что делать с угольной тепловой генерацией, потому что я не вижу никаких наработок, ни отечественных, и ничего на горизонте, что можно локализовать из американского или китайского достаточно быстро, поэтому тут надо какое-то отдельное решение придумывать", — отметил Кисилев.

Недовольны потребители и экономическими условиями реализации программы. Затраты генерирующих компаний на модернизацию составят порядка 1,5 триллиона рублей, в то время как, по подсчетам потребителей, с учетом всего периода выплат по 2046 год и базовой доходностью 14%, они заплатят 5,5 триллиона рублей.

Риски надуманы

Производители энергии имеют иную точку зрения относительно стоимости модернизации и ее эффектов. "Преимущество модернизации именно в том, чтобы сэкономить обозначенную разницу в затратах и не допустить дефицита мощности в среднесрочной перспективе. Существенным преимуществом модернизации также является то, что она будет производиться на площадках уже существующих востребованных ТЭС. Это сокращает сроки проведения работ, исключает расходы на инфраструктуру, и, наконец, снимает риск вложения инвестиций в "невостребованные" ТЭС", — сообщили в ассоциации "Совет производителей энергии".

Обоснованность претензий

По расчетам консалтинговой компании McKinsey, новое строительство станций обойдется потребителям дороже предложенной программы модернизации ТЭС примерно на 1 триллион рублей. Преувеличивают потребители и инфляционные риски, считают в ассоциации. По подсчетам их специалистов, в период 2020-2023 годов средний темп роста одноставочной цены на электроэнергию на оптовом рынке не превысит 3,5% при средней инфляции 3,9%. "После 2024 года рост нагрузки для крупных потребителей в связи с реализацией программы модернизации ТЭС будет в еще большем объеме компенсироваться снижением платежей по договорам предоставления мощности в связи с окончанием срока выплат (ДПМ — программа строительства новых станций, которую также оплачивают потребители)", — приводят данные в ассоциации производителей.

В Минэнерго заявили, что выполнить все условия потребителей невозможно. "Мы этого сделать не сможем, и вы прекрасно знаете почему. Это вопрос системный, и мы, как мне кажется, в текущем состоянии не готовы принимать соответствующие решения. Программа модернизации связана не только с энергетикой, она связана с промышленностью, потребителями, с макроэкономикой", — сказал замминистра энергетики Вячеслав Кравченко.

В существующих условиях, по его словам, сложно придумать какой-то другой механизм модернизации помимо предложенного и решить насущные задачи, а именно, обновить электростанции, запустить отечественное энергомашиностроение и повысить энергоэффективность.