Siemens просит продлить сроки локализации производства в России

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Siemens просит немного продлить сроки локализации в РФ производства энергооборудования для масштабной программы модернизации тепловых электростанций (ТЭС), оцениваемой в 1,5 триллиона рублей, сообщил директор департамента "Производство энергии и газ" Siemens в России Олег Титов в выступлении на Российской энергетической недели.

Он подтвердил озвученные в июле намерения компании дойти до 100% локализации выпуска в РФ газовых турбин большой мощности для ТЭС. По его словам, речь идет об одной модели турбин — 2000Е.

"Конечно, до 2022-2023 года мы, видимо, не успеем горячую часть локализовать, поэтому я хотел бы попросить наших коллег как-то рассмотреть возможность увеличения периода локализации, немножко сдвинуть его вправо", — сообщил Титов.

По его словам, в ближайшее время Siemens планирует около 4 миллионов долларов вложить для того, чтобы продолжать в России локализацию на базе совместного предприятия с "Силовыми машинами". Титов отметил, что, возможно, потребуется модернизация заводов, на базе которых локализуют выпуск лопаток, Siemens тоже готов инвестировать в это. Он также отметил, что не ждет проблем с локализацией ключевых элементов турбины, так называемой горячей части (лопатки и камера сгорания топлива).

"Лопатки, горячая часть, производятся по документации, которая разрабатывается компанией Siemens. Проектирование лопаток — это собственность компании Siemens, здесь мы не видим проблем (с локализацией в РФ — ред.), потому что вся документация находится у нас… Я не думаю, что если мы будем локализацию делать в России и уже решать, передавать ли права интеллектуальной собственности на нашу газовую турбину в Россию, то конкретно по лопаткам возникнут какие-то проблемы", — рассказал Титов.

Минэнерго РФ подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая оценивается в 1,5 триллиона рублей и может затронуть до 41 ГВт мощностей. Попавшие в нее проекты получат гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за мощность. Одно из требований программы — локализация производства оборудования для нее в России. На заседании президентской комиссии по ТЭК 27 августа президент РФ Владимир Путин одобрил общие подходы к программе, однако указал, что при модернизации необходимо максимально использовать оборудование российского производства, до 100%-ной его локализации.